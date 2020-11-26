От жителей Хабаровского края ждут сообщений об аварийном жилье

Работа по выявлению ветхого и аварийного жилья продолжается в Хабаровском крае. С начала года главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования оформлено 100 заключений о признании жилых зданий аварийными, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Аварийные дома выявлены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Эльбанском городском поселении, Хабаровском и Ванинском районах.

При этом сотрудники главного управления ведут постоянный мониторинг многоквартирных домов. Целью контрольных мероприятий является предупреждение возможности обрушения конструкций до момента расселения граждан, а также выявление признаков аварийности.

«Все проверки согласованы с прокуратурой края. Инспекторы государственного жилищного надзора проводят рейды с привлечением представителей управляющих организаций и местных администраций. В ходе осмотра оценивается состояние жилого дома, ведется фото- и видео-фиксация. Итоговым документом является заключение, которое направляется в адрес муниципалитета. Орган местного самоуправления обязан принять решение, которое определит статус многоквартирного дома как аварийного», — уточнил начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Олег Кустов.

Так, например, в Хабаровске с 16 ноября по 19 ноября проведены очередные контрольные мероприятия по адресам Герасимова, 36, Советская, 19, квартал ДОС 2 (Большой Аэродром). По результатам проверки установлено наличие признаков аварийности конструктивных элементов дома по улице Советской. Информация об этом направлена в городскую администрацию.

Как пояснили в главном управлении, в перечень признаков аварийности, которые могут привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, входят разрушения несущих конструкций (стены, перекрытия). Ответственным за содержание общего имущества в МКД, а это может быть как управляющая организация, так и орган местного самоуправления, выдается предписание об устранении нарушений.

Напомним, получить консультацию, а также подать сигнал о проблеме в многоквартирном доме, собственники могут по телефону краевой «горячей линии» 8 (4212) 40 23 40.