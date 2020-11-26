Чиновник из окружения Фургала объявлен в международный розыск

На руководителя КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» Павла Поляка возбуждено два уголовных дела за превышение должностных полномочий и халатность. 48-летний чиновник предпочел скрыться от правосудия (по некоторым данным, в США). Его объявили в международный розыск.

В 2015 году между «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» и коммерческой компанией был заключен контракт на строительство дамбы, защищающую южную часть Хабаровска от подтопления. Подрядчик постоянно отставал по графику выполнения работ, к тому же имел долги. Несмотря на данные обстоятельства, возглавляемое Павлом Поляком учреждение выплатило компании деньги сверх лимита, установленными условиями контракта. Это решение было никак не обосновано.

В Комсомольске-на-Амуре с 2017 года велось строительство детской больницы. Организация, ведущая подрядные работы, в июне прошлого года перестала возводить здание. По версии следствия, начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» ничего не сделал для того, чтобы законсервировать стройку. В результате, объект сильно пострадал из-за воздействия осадков, что принесло огромный ущерб краевой казне. В отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также стоит отметить темное прошлое Павла Поляка. Занимая важный пост в Тверской области, он стал фигурантом уголовного дела по выводу 119 миллионов рублей за рубеж. Когда в июне 2019 года Сергей Фургал утверждал Поляка на должность в Хабаровском крае, в средствах массовой информации экс-губернатору неоднократно указывали на данный факт. Однако Фургал предпочел игнорировать информацию.