Хабаровский край существенно увеличит расходы на медицину и социальную политику

Доходы краевого бюджета в 2021 году вырастут на 17,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поправки к проекту закона «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» рассмотрели на внеочередном заседании Законодательной Думы региона. Об изменениях параметров депутатам рассказал министр финансов края Валентин Костюшин.

В частности, доходы краевого бюджета на 2021 год вырастут на 17,4 млрд рублей. Увеличение на 475,3 млн рублей произойдет за счет налоговых и неналоговых доходов, еще 16,3 млрд рублей — средства федерального бюджета, 662,2 млн рублей — безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

На эту же сумму увеличены и расходы главного финансового документа региона: деньги будут направлены на реализацию государственных программ края социальной направленности. Так, помимо раннее предусмотренных средств, 4,8 млрд рублей добавят на здравоохранение, 4,3 млрд рублей – на социальную защиту населения, 1,6 млрд рублей – на повышение качества жилищно-коммунального обслуживания. На 1,5 млрд повысят расходы на образование, на физическую культуру и спорт — 1 млрд рублей. На развитие жилищного строительства, транспортной системы и лесного хозяйства прибавят 835,7 млн, 493,5 млн и 933,9 млн рублей соответственно.

— Сегодня мы рассмотрели бюджет во втором чтении. По мнению депутатов фракции ЛДПР, бюджет сбалансирован. Впереди нас ждет серьезная работа с федеральными и органами исполнительной власти края по выполнению обязательств по строительству и социальным направлениям, — заявил по итогам рассмотрения проекта документа первый заместитель председателя Законодательной Думы края Сергей Зюбр.

Отметим, что парламентарии приняли законопроект во втором чтении. Третье чтение состоится в декабре.