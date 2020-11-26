Дегтярев увеличил финансирование проектов ТОС

Территориальное общественное самоуправление – это такая форма активности граждан, когда они прямо участвуют в благоустройстве местности, где живут. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время поездок по населенным пунктам неоднократно встречался с представителями ТОС и его впечатлил подобный вид самоуправления. Ведь как выяснилось, люди на месте лучше владеют информацией, на какие цели требуется выделять финансирование и как лучше расставить приоритеты.

Поэтому Дегтярев распорядился со следующего года выделить на финансирование проектов ТОС 100 миллионов рублей. Для сравнения – в текущем году эта цифра составила только 75 миллионов рублей.

«Очень важно, когда люди сами принимают участие в разработке и реализации социально значимых проектов. Убедился в этом, общаясь с жителями Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, районов края. Сейчас у нас 830 территориальных общественных самоуправлений», – отметил Михаил Дегтярёв.

ТОС «Максимум Света» (Хабаровск) и ТОС «Мозаика» (Галкино), например, представили проекты строительства спортплощадок. В первом случае необходимо затратить 1,8 миллиона рублей (из них средства краевого бюджета составляют 750 т.р.), во втором – 380 тысяч рублей (край потратит 250 т.р.).

ТОС «Хуторянка» (Галкино) намерен восстановить памятник героям Войны и благоустроить территорию вокруг него. На это требуется 410 тысяч рублей. Краевая казна выделит на эти цели 222 т.р., муниципальный бюджет – 38 т.р. Из внебюджетных источников будет привлечено 150 т.р.

В данный момент в регионе действует 841 ТОС. За все время работы ими было реализовано 818 проектов.