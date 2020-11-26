Коронавирус в Хабаровске: гибкий график для предприятий, полупустые автобусы

Около 12 тысяч хабаровчан перешли на гибкий график работы, сообщает мэрия краевого центра.

Сегодня мэр города Сергей Кравчук принял участие в заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу под руководством врио губернатора Хабаровского каря Михаила Дегтярева. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Собравшиеся обсудили меры борьбы с распространением инфекции.

По оперативным данным краевого Минздрава по состоянию на 25 ноября в Хабаровском крае зарегистрировано 22 тыс 905 случаев заболевания с подтвержденным диагнозом COVID-19 (за последние сутки + 318 новых случаев), из них 16 тыс 271 человек (71,0%) – жители Хабаровска (за последние сутки + 185 чел.). За весь период пандемии в крае выздоровело 15 тыс 284 человека (66,7% от числа заболевших); умерло 156 человек (0,68% от числа заболевших).

По итогам заседания мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что городская администрация сегодня работает в тесном сотрудничестве с краевыми властями, выполняя все рекомендации регионального штаба, и принимает все возможные противоэпидемические меры. В частности, вышла с инициативой о переводе части хабаровских работников на гибкий график.

«Мы связались с руководителями 290 предприятий разных форм собственности, предложили им такую форму работы сотрудников. Многие нас услышали, за что я им очень благодарен. Сегодня около 12 тысяч хабаровчан уже трудятся по гибкому графику. В настоящее время мы перестраиваем расписание движения маршрутов общественного транспорта, чтобы снизить число людей в автобусах, трамвая и троллейбусах. Во время поездок в них продолжаем безвозмездно раздавать маски людям, у которых их нет. Надеюсь, эти меры помогут снизить темпы распространения инфекции», — рассказал мэр.

Градоначальник также сообщил, что сегодня в Хабаровске 90 добровольцев в постоянном режиме доставляют лекарства и продукты больным горожанам и людям, находящимся на саоизоляции. Ряд муниципальных предприятий и автобаза мэрии передали врачам служебные автомобили для выезда на многочисленные вызовы.