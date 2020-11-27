Полицейские психолог и преподаватель «кинули» бизнесмена на 300 тысяч

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению сотрудников полиции в мошенничестве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе следствия установлено, что в марте 2019 года инспектор группы морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УТ МВД России по ДФО и старший преподаватель кафедры тактико-специальной, огневой и физической подготовки Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России под предлогом получения взятки путем обмана индивидуального предпринимателя, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 300 тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель передал им предполагаемую взятку за обеспечение общего покровительства сотрудниками полиции его коммерческой деятельности по реализации табакосодержащей продукции и совершение в его пользу незаконного бездействия, а именно непроведения проверок его финансово-хозяйственной деятельности. Однако предприниматель не знал об отсутствии у этих лиц должностных полномочий в указанной сфере.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Уголовное дело расследовал Следком России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Полицейским вменяется преступление по по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в крупном размере).



