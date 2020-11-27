Антиковидные меры могут сохраниться в школах до 2022 года

Роспотребнадзор планирует продлить на год действие постановления от 30 июня. В соответствии с ним в детских организациях запрещены массовые мероприятия с участием разных групп детей, а школьникам предписано заниматься в одном кабинете, сообщает РБК.

Роспотребнадзор планирует продлить санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса до 2022 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.

Документ предполагает подпись главы ведомства Анны Поповой.

Сейчас особые правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. Если постановление будет принято, они будут продлены до 1 января 2022 года.

Постановление, срок действия которого предлагается изменить, было принято 30 июня. Согласно ему, в детских организациях нельзя проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц», а в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Постановление также ввело обязательную проверку температуры у детей.

Также документ обязал школы закрепить за одним классом определенный кабинет, где проходят большинство уроков. В детских организациях должны стоять антисептики, а игрушки в детских садах — проходить обработку каждый день.

При этом дистанционное обучение в школах остается в ведении регионов, когда каждый субъект принимает решение о переводе школьников на удаленку. В Москве школьники с 6 по 11 класс учатся в дистанционном формате с 19 октября. Ранее мэр Сергей Собянин продлил действующие в столице ограничительные меры до 15 января, в том числе и дистанционное образование в школах.

На прошлой неделе первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко пояснял, что власти не переводят младших школьников на удаленку, потому что среди детей этого возраста меньше случаев заражения коронавирусом. Кроме того, отмечал Глушко, детям младшего школьного возраста трудно заниматься удаленно. Первый замминистра отмечал, что во всех субъектах России младшие школьники учатся очно, кроме Оренбургской области.