На набережной в Хабаровске возобновили реконструкцию

С начала паводка строителям пришлось приостановить основные работы по реконструкции краевой набережной. Вода поднялась до уровня, при котором нельзя было проводить работы по устройству основных несущих конструкций. На сегодняшний день работы возобновлены, сообщает пресс-служба правительства региона.

Реконструкцию четвертого завершающего этапа набережной Амура на участке в районе яхт-клуба ведет компания АО «Акватик». К октябрю 2021 года здесь будут выполнены берегоукрепительные работы и благоустройство территории, появятся современные причалы и прогулочные зоны.

Кроме того, до яхт-клуба будет продлена велодорожка. Реконструкция будет проведена как на нижнем ярусе набережной, так и на верхнем, где уложат брусчатку и установят ротонды, появятся новые фонари освящения. Также будут проведены дноуглубительные работы и на набережной смогут швартоваться суда с большим водоизмещением.

Четвертый этап реконструкции набережной предполагает монтаж гидротехнического сооружения из трубошпунтовых конструкций. Это надежная технология гидрозащиты, которую не первое десятилетние применяют во многих российских и зарубежных городах. Общая протяженность сооружения составит 577 метров.

Немного меньше в длину будет причальная стенка – 322 метра. Кроме того, проект предполагает монтаж временного сооружения на этом участке на случай наводнения. Металлокаркасная конструкция позволит защитить город от затоплений при уровне Амура до 9,5 метров.