Хабаровская высшая школа получит федеральную поддержку в декабре — Дегтярёв

Руководитель края сообщил, что в начале декабря университету ХГУЭиП будет выделена дополнительная федеральная субсидия в рамках программы финансового оздоровления.

Сегодня глава региона поздравил в онлайн-режиме коллектив и студентов Хабаровского государственного университета экономики и права с 50-летием вуза.

«Буквально пару дней назад мы по видеосвязи общались с главой федерального министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Договорились о нескольких принципиальных моментах, которые касаются работы и дальнейшего развития ХГУЭиП. Федеральный центр готов оказать материальную поддержку этому вузу – одному из опорных в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке. Многие зампреды и министры правительства региона учились здесь, да и практически вся политическая и правоохранительная дальневосточная элита. Это говорит о высоком уровне образования», — отметил Михаил Дегтярев.

Руководитель края сообщил, что в начале декабря университету будет выделена дополнительная федеральная субсидия в рамках программы финансового оздоровления. Средства пойдут не только на покрытие текущих потребностей, но и на стратегическое развитие.

Кроме того, профильное министерство рассмотрит возможность поддержать заявку ХГУЭиП на увеличение количества бюджетных мест в следующем году.