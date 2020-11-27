Хабаровский «СКА-Нефтяник» борется с соперниками и со льдом

Свое первое выездное турне в новом сезоне хоккеисты «СКА-Нефтяника» начали в Архангельске с «Водником». Дуэль чемпиона России и бронзового призера прошлого чемпионата завершилось отнюдь не мирной ничьей – 4:4. Причем от поражения наша команда спаслась незадолго до финального свистка.

К слову, это была первая игра армейцев в сезоне-2020/21, проводимая на открытом воздухе. Следует отметить, что погодные условия оказали существенное влияние на поединок. Шутка ли, за день до игры в Архангельске шел дождь, и специалистам стадиона «Труд» пришлось приложить немало усилий, чтобы привести ледовое поле в более или менее нормальное состояние.

Впрочем, нужно отдать должное соперникам. Несмотря на тяжелый лед, и хозяева, и гости продемонстрировали весьма высокие в столь непростых условиях скорости, сделав ставку на атакующие действия. Правда, из-за большого количества брака по-настоящему опасные моменты возникали не часто. Как правило, после всевозможных рикошетов и отскоков мяча либо после ударов с дальней дистанции.

Нынешний «Водник» - это команда, игра которой почти полностью зависит от действия одного хоккеиста – Евгения Дергаева. Нападающий лишь недавно оправился от ковидной напасти и еще не обрел оптимальную форму. Кстати, накануне матча в семье Дергаевых произошло пополнение: родился второй ребенок – сын Матвей. Естественно, это придало лидеру «Водника» немало эмоциональных сил, рождение наследника он отметил… хет-триком.

Свой первый гол в матче Евгений Дергаев открыл уже на 8-й минуте, с близкого расстояния отправив мяч в сетку ворот Дениса Рысева. В следующей же атаке хабаровчане получили право на угловой удар, но мяч отразила перекладина ворот «Водника».

Тяжелый лед явно не способствовал скоростной и комбинационной игре, и, хотя обе команды стремились искать удачу в нападении, по-настоящему опасные моменты возникали нечасто.

Тем не менее незадолго до перерыва хабаровский финн Туомас Мяяття дальним ударом в «девятку» сравнял счет. А еще через несколько минут в быстрой контратаке он же сделал отменную передачу Евгению Кореву, и тот не промахнулся. При счете 2:1 в пользу «СКА-Нефтяника» команды ушли на перерыв.

На 65-й минуте все тот же Дергаев оформил дубль, добив в ворота хабаровчан мяч, отскочивший от голкипера после дальнего удара Александра Антонова. Но вскоре Юрий Викулин после подачи углового вновь выводит «СКА-Нефтяник» вперед - 3:2. Однако через несколько минут архангелогородец Евгений Громницкий вновь сравнивает счет.

В концовке встречи хабаровчане могли вновь выйти вперед. Сергей Калинин недозволенным приемом остановил выходящего один на один с голкипером «Водника» Игорем Долгополовым Евгения Корева, и «СКА-Нефтяник» получил право на 12-метровый штрафной удар. Однако Павел Рязанцев второй матч подряд не смог реализовать пенальти.

А за пять минут до окончания матча в третий раз отличается злой гений хабаровчан Евгений Дергаев, и вот уже впереди хозяева – 4:3. «СКА-Нефтяник» бросается отыгрываться, и Артем Бондаренко сравнивает счет.

Эта ничья прервала четырехлетнюю победную поступь "СКА-Нефтяника" в Архангельске. Но тем не менее помогла дальневосточникам устоять на беспроигрышных позициях, которые те заложили на берегах Северной Двины еще в декабре 2014 года.

- Для нас самое сложное в этой игре было адаптироваться к погодным условиям и открытому льду, - заметил главный тренер «СКА-Нефтяника» Ильяс Хандаев. - Это была главная причина нашего физического состояния. Нельзя сбрасывать со счетов и болезни. Видел, что ребята старались, выжимали из себя последнее, но сил человеческих не всегда на все хватает. А в целом игра была ровной. Могли как проиграть, так и выиграть.

Владислав Махов

Только два матча в этом туре «Сибсельмаш» – «Ак Барс-Динамо» и «Мурман» – «Енисей» прошли в присутствии зрителей. Правда, посетило эти поединки в общей сложности 1200 болельщиков.