В Комсомольске-на-Амуре благоустраивают то, что строилось в советское время

В следующем году Город юности получит из федеральной казны почти 60 млн рублей на создание комфортной среды, в планах – пять объектов. Работы по улучшению городского микроклимата здесь ведутся уже три года, комсомольчане привели в порядок более 20 территорий, на это ушло 212 млн рублей, деньги выделяются по нацпроекту.

За городом «ухаживают» всем миром, за места, которые необходимо привести в порядок, голосуют.

- За последние 30 лет это самая масштабная работа по устройству общественных пространств в городе, подобное делалось лишь в 70–80-х годах прошлого века. В следующем году планируется благоустроить пять общественных пространств на сумму около 60 млн рублей. Все территории выбирались самими комсомольчанами: общественные пространства выбирались во время местных или федеральных выборов, либо отбор проходил через сайт администрации города и в наших социальных сетях. То же самое касается и благоустройства, которое случится в следующем году. Разработка дизайн-проектов - это заслуга самих горожан и студентов Комсомольского-на-Амуре университета, - рассказал сотрудник мэрии Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Город президентского внимания преображается не только в центре, работы идут и в других районах Комсомольска.

- В этом году на электронных ресурсах мы проводили опрос, где собирали предложения о грядущем благоустройстве. И если в 2017-2019 годах мы работали в основном в центре города, то в этом году мы шагнули в так называемые отдаленные, спальные районы. Провели работы в Привокзальном районе и на «Амурлитмаше», то же самое планируем делать и в следующем году – в программу попадают районы «Амурстали» и улицы Магистральной. Везде укладывается брусчатка, делаются тротуары, устанавливаются скамейки, урны, освещение. Все обновленные территории оборудуются системами видеонаблюдения. Заходим мы и туда, где благоустройство планировалось в советские годы, но сделано не было. Например, сквер у Драмтеатра. В следующем году у нас будет сквер на Магистральном шоссе, его тоже хотели разбить еще в советские годы, но руки дойдут до него только в 2021 году, - делится планами Лаврентьев.

В следующем году будет хорошеть и Хабаровск. По данным регионального министерства ЖКХ, город получит по нацпроекту почти 70 миллионов рублей. В планах, как и в Комсомольске, пять территорий, в том числе Сквер русских сказок в парке Северный.

Кроме того, и это лишь малая часть, осенью этого года работы по созданию новых общественных пространств завершили в трех поселках Хабаровского края, территории благоустроили за счет нацпроекта.

«Благодаря нацпроекту в селе Дубовый Мыс в этом году появилась универсальная спортивная площадка, здесь также смонтировали и две баскетбольные стойки с тренировочными щитами. Так что жители смогут играть не только в хоккей и футбол, но и в баскетбол», - говорится на официальном портале правительства региона.

Спортплощадка в Дубовом Мысе обошлась почти в 1,5 млн рублей, средства поселение получило по нацпроекту «Жилье и городская среда». Примерно столько же потратили в поселке Известковый на обустройство пешеходной части центральной улицы.

В следующем году муниципалитет вновь получит по нацпроекту 1,5 млн рублей. На этот раз планируют привести в порядок площадь перед местным Домом культуры.

В селе Тополево рядом с Хабаровском завершили работы по созданию двух новых общественных пространств - для жителей открыли сквер на въезде в населенный пункт и площадку возле местного храма. «На их благоустройство муниципалитет направил 4,6 млн рублей, большая часть из которых, 4 миллиона, это федеральные средства», - говорится в сообщении правительства региона. Средства направлены поселению по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Жители Тополево сами выбрали территории для благоустройства и определили, как они будут выглядеть. Так, в новом сквере построили стелу "Тополево" и арт-объект в виде книги. В сквере появились дорожки из брусчатки и освещение.

В следующем году по нацпроекту в Тополево благоустроят многофункциональную спортивную площадку, а в селах Матвеевка и Заозерное, которые также входят в состав Тополевского сельского поселения, - сквер общественных инициатив и детскую спортивно-игровую площадку. На это муниципалитет получит субсидию в размере 4,5 млн рублей.

Михаил Ефимов