Комсомольскую бичиху убили в подвале

Осенью 2019 года 35-летний мужчина приехал в Комсомольск-на-Амуре. На вокзале он познакомился с местной 58-летней женщиной. Возможно, парочка хотела потешить беса, для чего направилась в самое подходящее для этого место – в подвал дома на проспекте Мира.

Перед тем, как приступить к интимной части свидания, приезжий дал комсомольчанке денег. Та все потратила на водку. Мужчина сильно разозлился подобным мотовством.

Возможно, он предполагал, что финансы будут потрачены на тортик или благотворительность. Так или иначе, мужчина вспылил и стал избивать бичиху. Он нанес ей не менее восьми ударов в различные части тела. От чего женщина и померла.

Подсудимый вину в совершении преступления полностью признал. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.