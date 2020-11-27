В Хабаровском крае автоклубы устраивают концерты для ветеранов

Уже почти год в районах Хабаровского края работают автоклубы, закупленные по национальному проекту «Культура». Автоклубов в Хабаровский край привезли девять штук, их распределили между семью районами: Комсомольским, Верхнебуреинским, Вяземским, Ванинским, Солнечным, Николаевским и Охотским. Услугами передвижных клубов воспользовались почти три тысячи человек.

- В прошлом году, как только мы получили автоклуб и провели его презентацию, в первую очередь устроили поздравительные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны во дворах жилых домов. Ну, в этом году, после снятия ограничительных мер, автоклубы поехали по району - за два месяца осени мы успели провести комплексные мероприятия в посёлках Хурмули, Подхоз, Хальгасо, Горный с участием работников районного Дома культуры п. Солнечный, Солнечной центральной районной библиотеки, краеведческого музея района. Делимся с коллегами из других районов, какие праздники устраивать лучше. Очень удобно с этими микроавтобусами, - рассказала начальник отдела культуры Солнечного района Светлана Ментух.

Комплектация автоклубов, а это сцена-трансформер, спутниковая антенна, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование, позволяет обеспечить проведение концертов, народных гуляний и празднеств, фестивалей, театральных представлений, творческих студий, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.

Кроме того, и это крайне важно в отдаленных районах, с помощью спутниковой антенны можно организовывать не только онлайн-трансляции культурных проектов, но и проводить консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).

А в Ванинском районе администрация района дооснастила автоклуб звуковым и световым оборудованием на 450 тысяч рублей, что позволило расширить технические возможности для проведения событий. Комсомольскому району досталось два автобуса.

- В 2020 году с использованием автоклубов организованы значимые мероприятия, посвященные Дню образования поселка Снежный и села Верхняя Эконь. В селе Большая Картель открыт административный центр. Ярким событием для жителей села Новый Мир стало открытие центральной площади. Благодаря автоклубам стало возможным проведение торжественной и концертной программ с приглашением творческих коллективов района, - отметил глава Комсомольского района Александр Коломыцев.

На приобретение автоклубов федеральный бюджет выделил более 40 миллионов рублей. В этом году планируется, что аудитория передвижных клубов вырастет почти до 30 тысяч человек.

Ну а реализация нацпроекта "Культура" на территории края продолжается. На будущий год запланирован капитальный ремонт домов культуры в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района и поселке Мухен района им. Лазо. На эти цели из федерального бюджета будет выделен 21 миллион рублей. Кроме того, в Мухене и Троицком запланировано создание модельной библиотеки. Также продолжится оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств.

Степан Шишкин