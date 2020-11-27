Михаил Дегтярёв встретился с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

Четверо юных жителей Хабаровского края стали победителями конкурса «Большая перемена». Это Никита Свирин (Хабаровск), Роман Дружинин (Комсомольск-на-Амуре), Ксения Колповская и Дарья Давыдова (район имени Лазо). С лауреатами встретился и пообщался глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«В конкурсе «Большая перемена» приняли участие более миллиона школьников со всей России. Его название отражает грандиозные изменения, в прямом смысле - большие перемены, которые сейчас происходят в мире. На первое место выходит формирование человеческого капитала. И вы – тот самый капитал, на который мы можем опираться. Вы – будущее Хабаровского края, будущее нашей великой страны, мы гордимся вами», - сказал Михаил Дегтярев, обращаясь к школьникам.

Глава региона сам является многодетным отцом, поэтому всецело разделяет радость и гордость родителей победителей проекта. Тем более что стать лучшим из миллиона – это действительно нечто выдающееся. Трое лауреатов получили по 1 миллиону рублей, один учащийся – 200 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату дальнейшего обучения школьников.

Конкурс «Большая перемена» проходил по девяти тематическим направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Творю!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").

Участники в течение девяти месяцев работали над созданием собственных проектов. Финал проходил с 31 октября по 5 ноября в международном детском центре «Артек».