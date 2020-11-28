Коронавирус в Хабаровском крае: 337 новых больных и одна смерть

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 тыс. 586 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

337 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Хабаровск — 185

Комсомольский р-н — 20

Им. Лазо р-н — 33

Комсомольск-на-Амуре -14

Ульчский р-н — 3

Совгаванский р-н — 37

Верхнебуреинский р-н — 10

Вязмский р-н — 4

Ванинский р-н — 6

Бикинский р-н — 20

Хабаровский район — 3

Им. П. Осипенко р-н — 2

Выздоровело 436 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный случай за прошедшие сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 540. На лечении находится 32 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 7 тыс .331 человек. В том числе 2 тыс. 751 стационарно, 4 тыс. 580 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 тыс. 586 случаев COVID-19, 16 тыс. 098 человек выздоровело.