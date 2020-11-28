Новости
Коронавирус в Хабаровском крае: 337 новых больных и одна смерть
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 тыс. 586 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
337 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.
Хабаровск — 185
Комсомольский р-н — 20
Им. Лазо р-н — 33
Комсомольск-на-Амуре -14
Ульчский р-н — 3
Совгаванский р-н — 37
Верхнебуреинский р-н — 10
Вязмский р-н — 4
Ванинский р-н — 6
Бикинский р-н — 20
Хабаровский район — 3
Им. П. Осипенко р-н — 2
Выздоровело 436 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный случай за прошедшие сутки.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 540. На лечении находится 32 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 7 тыс .331 человек. В том числе 2 тыс. 751 стационарно, 4 тыс. 580 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 тыс. 586 случаев COVID-19, 16 тыс. 098 человек выздоровело.