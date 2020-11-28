В Хабаровском крае фермерам выделяют миллионы на «Агростартап»

Второй год в Хабаровском крае действует форма господдержки АПК – гранты «Агростартап». Они помогают сделать первые шаги тем, кто решил организовать фермерское хозяйство. Этот инструмент государственной помощи запущен в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который успешно работает по поручению президента Владимира Путина.

В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности подвели предварительные итоги реализации регионального проекта. В рамках национального проекта на региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в этом году выделено около 28,5 миллиона федеральных средств, большая часть из которых была направлена на предоставление грантов по проекту "Агростартап".

Развиваем кооперацию

- Нацпроект по предпринимательству многогранный, и одно из направлений - оказание эффективной поддержки фермерам и развитие сельскохозяйственной кооперации. В рамках проекта два года подряд всем субъектам РФ, в том числе Хабаровскому краю, выделяются средства. Финансирование предоставляется по трем направлениям, - рассказал начальник управления развития сельских территорий краевого минсельхоза Андрей Романченко.

В 2019 году по проекту было выделено 32,5 миллиона рублей, в этом году - 28,5 миллиона. Одно из направлений – «Агростартап». Это грантовая поддержка начинающих фермеров.

- Одна из целей проекта – поддержка развития кооперации на селе. Главное условие - получатель гранта должен быть либо уже действующим членом сельскохозяйственного кооператива, либо взять обязательство вступить в такую организацию в ближайшее время. Более того, получатель не обязательно должен быть фермером, он может быть владельцем личного подсобного хозяйства, зарегистрированного, в том числе, и в этом году, - продолжает Андрей Валерьевич.

Можно сказать, что эти гранты – путь перехода от личного подсобного хозяйства к фермерству, ступенька к дальнейшему развитию. Кроме того, в рамках «Агростартапа» расширили круг возможных участников. Если раньше претендент на грант должен был проживать в сельской местности, то сейчас получить средства на развитие могут жители небольших городов, таких как Вяземский, Советская Гавань. В прошлом году грантовую поддержку получили 10 фермеров, в этом 8.

- Следующее направление – субсидирование части затрат сельскохозяйственных кооперативов. В прошлом году средства на эти цели мы не направляли, потому что у нас действовала аналогичная краевая мера на более выгодных условиях. И третье направление – это создание и содержание Центра компетенций в сфере сельского хозяйства. В крае был создан Центр развития сельской кооперации - сельскохозяйственный фонд, который с прошлого года получил статус регионального центра компетенций. Если бы его не было, пришлось бы создавать. Выходит, когда в 2015 году мы открыли этот Фонд, смотрели далеко вперед, - отметил замминистра.

Одной из основных задач АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" является вовлечение сельхозтоваропроизводителей края в сельскохозяйственную кооперацию, содействие в создании кооперативов, а также организация пунктов закупа сельскохозяйственной продукции у мелких фермерских и личных подсобных хозяйств. Фонд – это юридическая и методическая помощь кооперативам. Также он сопровождает проекты фермеров, оказывает помощь в подготовке документов для получения любой из мер поддержки. Для сельхозпроизводителей помощь оказывается бесплатно, а средства идут в рамках федерального проекта, в прошлом году был выделен один миллион рублей, в этом два.

Среди грантополучателей в этом году жители разных районов. Это Александр Новиков из Вяземского, который занимается развитием животноводства. Сергей Малоземов из Комсомольского района тоже занимается животноводством. Житель района имени Лазо Виктор Цой выращивает овощи как в открытом, так и в закрытом грунте, в теплицах, такое же занятие у Светланы Ли. Александр Поломошнов из Хабаровского района развивает пчеловодство. Выращиванием картофеля занимаются Елена Хохлова из Комсомольского района и Роман Пестряков из Амурского. Овощеводство выбрал как направление Иван Филлипов из Хабаровского района.

Городской фермер

Александр Новиков – начинающий фермер из Вяземского. Хотя назвать его новичком в этом деле не совсем правильно. Еще до участия в нацпроекте «Агростартап» он одним из первых взял для развития животноводства 10 «дальневосточных гектаров». Александр благодарен тому, что появилась такая программа, говорит, других вариантов получить землю там, где хотелось, у него не было. Причем хозяйство Новикова находится, можно сказать, в городской черте, на окраине Вяземского. Такой вот городской фермер. Про то, что Дальний Восток - зона рискованного земледелия, про капризный климат он, конечно, знает, но все равно с большим желанием занимается сельским хозяйством. Семья полностью поддерживает главу семьи, помогает.

Александр считает, что участвовать в нацпроекте, не имея за душой ни сотки земли, он не стал бы.

- Я зарегистрировал фермерское хозяйство, вступил в сельскохозяйственный кооператив и стал полноправным участником «Агростартапа». Хотя ранее не подпадал под условия конкурса на федеральные гранты, являясь городским жителем. Это за последние два года география участников расширилась, и теперь стать обладателем миллионов на развитие сельского хозяйства могут и жители небольших городов, - говорит Новиков.

У Александра в хозяйстве восемь дойных коров, есть молодняк. Землю он использует под кормовую базу, сенокос, выпас. Забот много, работа фермера отнимает весь световой день.

- «Агростартап» для меня явился толчком к дальнейшему развитию. Деньги гранта пойдут на обновление сенокосного оборудования. А так у меня есть и техника, 2 трактора «Беларусь» и два японских, бульдозер, - рассказывает Александр.

Коровы в хозяйстве Новикова породы «черно-пестрая» - остатки от некогда существовавшей в Вяземском мегафермы. Благо, в районе сейчас открыли пункт искусственного осеменения.

Молоко Александр сдает в сельскохозяйственный кооператив, так что голова о реализации не болит. Это удобно, искать самому рынки сбыта не так просто. Правда, ему хотелось бы, чтобы организация находилась ближе, а так приходится наматывать порядка 100 километров туда и обратно. Помимо угодий и поголовья скота у фермера - своя пасека, 50 пчелиных уликов, мед реализует сам. Есть, конечно, на ферме помощники. Планирует расширять поголовье, хотя это не так просто. Все зависит от наличия кормовой базы, поэтому не исключено, что придется брать еще гектары земли.

- Нацпроект – большое подспорье. Где бы я сейчас взял четыре миллиона? А сенокосное оборудование давно надо было обновлять. Благодаря проекту я развиваюсь дальше. Дай Бог, все планы сбудутся, - делится Новиков.

От руководителя банка до фермера

Елена Хохлова занимается картофелеводством. Она считает, что хороший картофель сейчас трудно найти в магазине, а выращивать самой – это и качество, и вкус. Она вступила в партнерские отношения с кооперативом. В краевом сельскохозяйственном фонде партнеры узнали о проекте «Агростартап» и решили попытать счастья. В 2018 году договорились заняться выращиванием, а на следующий год уже собрали первый урожай, причем вполне удачный. Правда, предстоят еще подсчеты с точки зрения рентабельности. Обо всех секретах выращивания картофеля Елена узнает из Интернета и через знакомых фермеров. Есть у нее и опытный наставник – руководитель кооператива Владислав, который выращивает картофель уже более 10 лет.

- До этого я 18 лет отработала в банке, занимала руководящую должность. Устала, наверное, постоянно в напряжении, работа перестала быть в радость. Наверное, произошло профессиональное выгорание. Решила так вот круто изменить свою жизнь и не пожалела. Сейчас от работы получаю удовольствие, удовлетворение, можно сказать, нахожусь в эйфории, я – свободный человек, планирую свой день как мне захочется. Моя деятельность приносит мне только положительные эмоции. Я даже не ожидала, что это дело будет даваться мне настолько легко, мне нравится работать с землей, - делится Елена Анатольевна.

До участия в проекте у Елены уже был свой земельный участок, позже взяла «дальневосточный гектар». В планах – расширение земельных владений в три раза, следовательно, увеличение урожая. На грант фермер обновила технику, причем купила совершенно новый трактор, в планах – купить сортировочный пункт. Есть проблемы с хранилищем, но этот вопрос Елена сейчас пытается решить.

- Опыт работы в Сбербанке пригодился: это и самодисциплина, и навык контроля за процессом, управления людьми. У Елены два постоянных работника и немало сезонных, образование помогает. Хорошо, что земля находится не в зоне подтопления, большой плюс. В общем, можно сказать, что я отдыхаю сейчас душой и телом. Кооператив, конечно, помогает и советом, и консультациями по орошению, культивации и другим вопросам, - говорит фермер.

От теплицы до теплицы

Виктор Цой живет и занимается сельским хозяйством в селе Бичевая района имени Лазо. После окончания школы он даже не задумывался с чем связать свою жизнь. С детства приучен к сельскому труду, родители всегда имели подсобное хозяйство. Сейчас у Виктора есть земля, более 13 гектаров, на которой он выращивает картофель, баклажаны, огурцы, помидоры, капусту. Весной этого года оформил «дальневосточный гектар». Есть две теплицы: одна размером 50 на 8 метров, вторая поменьше.

- Выращиваем рассаду, помидоры, реализуем на ярмарке выходного дня в «Экодоме»: когда дочка выезжает, когда жена. Все активно участвуют, - говорит Виктор.

Уже много лет семья Цой занимается овощеводством, но только весной этого года Виктор зарегистрировался как фермер, вступил в кооператив «Лазовские продукты» и получил право участвовать в нацпроекте «Агростартап». Особо на победу не надеялся, но когда ему сообщили о том, что стал получателем гранта в три миллиона рублей, конечно, вдохновился. На эти деньги он построит две теплицы, оборудование для которых уже завезли, строительство началось. Теплица будет большая – 50 квадратных метров, но выше и уже, чем традиционные, чтобы зимой крышу не задавило снегом. Здесь фермер планирует выращивать помидоры и реализовывать. Также приобрел трактор «Беларусь» для обработки полей. Конечно, у семьи есть помощники, без них с таким хозяйством не справились бы.

В своем хозяйстве семейство Цой работает с весны до осени, зимой идет подготовка к следующему сезону, но о какой-то другой деятельности даже не думают. Виктор планирует построить еще одну теплицу, уже на свои средства. Выращивание овощей в закрытом грунте спасает от неурожая, который зависит от погодных условий.

- Тяжело, конечно, но вы не представляете, какое чувство испытывает фермер, когда спеет урожай. Это масса положительных эмоций каждый раз, - считает Виктор.

Напомним, что конкурсный отбор в рамках федерального проекта "Агростартап" проводится в крае второй раз. В прошлом году победителями стали 10 фермеров. Они также заявили проекты в области животноводства, овощеводства и пчеловодства. Средства получили аграрии из Вяземского, Солнечного, Хабаровского, Охотского и имени Лазо районов.

В этом году грантополучатели планируют построить теплицы для выращивания овощей в закрытом грунте, склад для хранения овощей, приобрести помещение для производства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, технику, оборудование, крупный рогатый скот. Реализация нацпроекта позволит обеспечить прирост объема сельскохозяйственной и животноводческой продукции, проще говоря, край начнет больше сам себя обеспечивать молоком, овощами, мясом.

"Агростартап" дает возможность получения до 5 миллионов рублей на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, или до 6 миллионов рублей, если часть средств поддержки фермер согласен передать в фонд кооператива для его развития. Грант можно потратить на покупку земельного участка, сельхозтехники, семенного материала и поголовья скота. Также возможна оплата разработки проектно-сметной документации для строительства сельхозсооружений.

Юлия Рудакова

Подробнее на портале tvoidv.ru