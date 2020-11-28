Хабаровский ученый опроверг фантастические версии о бурейском оползне

Доктор географических наук Алексей Махинов и его коллеги начисто опровергли фантастические версии о так называемом бурейском оползне. Он в скальных породах сошел 11 декабря 2018 года в 14 часов 48 минут по хабаровскому времени в водохранилище Бурейской ГЭС в Верхнебуреинском районе, на крутом левом берегу реки Бурея, в 20 километрах выше впадения реки Тырма. Максимальная глубина водохранилища на этом участке составляет 60-70 метров.

Смещение значительного объема грунта в глубокий водоем вызвало волну, по механизму образования представляющую собой небольшое цунами. Волна обрушилась на противоположный пологий склон долины, заросший лиственнично-березовым лесом. Она продвинулась вверх по склону почти на километр, возвысившись примерно на 50 метров над урезом воды. Ее гидравлический удар уничтожил лес на склонах долины реки Бурея и ее притоков на площади около 300 гектаров. Водный поток ломал стволы деревьев, вдоль границы с сохранившимся древостоем образовались скопления принесенных водой деревьев в виде невысокого вала.

Значительная часть деревьев обратным потоком воды была снесена в водохранилище, где впоследствии вмерзла в лед. Оползневое «тело» поражало своими размерами. Трудно было поверить, что такая огромная масса грунта была перемещена в течение всего лишь нескольких минут. Даже отдельные глыбы, принесенные со склона за сотни метров на противоположный берег водохранилища, в несколько раз превышали рост человека. Сместившаяся со склона масса перекрыла долину на всю ширину до противоположного берега, образовав каменную запруду протяженностью 800 метров.

К этому грандиозному природному явлению было приковано внимание российских и зарубежных ученых, общественности, а СМИ тиражировали различные, порой фантастические версии случившегося. Но после проведенных в сложных условиях, при морозе минус 35-40оС, исследований ситуация прояснилась. Оказывается, опасные экзогенные геологические процессы - не редкость в дальневосточном регионе, но бурейская аномалия является одной из крупнейших в мире.

Эту и другую интересную информацию представил в своем научном сообщении о природе бурейского оползня как аномального явления, связанного с особенностями орографии и геологии местности, а также с физическими процессами в многолетних мерзлотных грунтах, Алексей Махинов. Помимо этой публикации он также стал и автором предисловия нового издания. Хабаровское краевое отделение Русского географического общества (ХКО РГО) возобновило издание «Записок Приамурского отделения ИРГО», которые публиковались с 1894 по 1914 год.

Как рассказал академик Дальневосточной народной академии наук и действительный член Русского географического общества Александр Мурашев, всего было издано 10 томов в 25 книгах. И вот - презентация первого выпуска трудов уже нынешних членов РГО по различным направлениям деятельности Хабаровского краевого отделения. Настоящий выпуск юбилейный, он посвящен 125-летию ХКО РГО.

По его словам, издание сборника состоялось благодаря помощи Владимира Крюкова, действительного члена РГО, который успешно сочетает предпринимательскую, научную и общественную деятельность, являясь заслуженным специалистом в области истории дальневосточного казачества.

Напомнить и удивить

В книге представлены материалы по истории Хабаровского (Приамурского) краевого отделения РГО и людях, изучавших и осваивающих территорию края с середины XIX века до наших дней. Сборник открывает исследование Константина Пронякина по истории организации. В тематических разделах размещено еще несколько его краеведческих статей. Раздел экспедиций и путешествий представлен воспоминаниями о горно-таежных маршрутах доктора биологических наук Светланы Шлотгауэр, Александра Мурашева, Александра Кошелькова, в этом же разделе представлены публицистические заметки Владимира Иванова-Ардашева.

Сборник снабжен библиографическим разделом, в котором представлены работы членов РГО в различных областях знаний, связанных с историей края, с проблемами жизни и деятельности дальневосточников. В отдельный раздел сведены книги, изданные Владимиром Крюковым в серии «Библиотека дальневосточного казачества» - его авторский проект, включающий на сегодняшний день более тридцати изданий, в том числе исторические обзоры, справочники, альбомы, учебные пособия.

На одну из книг «Казаки в освоении Дальнего Востока» опубликована рецензия Александра Мурашева. Господствующее сословие Российской империи одновременно являлось и управленческим со всеми вытекающими из этого факта социальными и экономическими особенностями. Ответственность по колонизации, освоению и защите вновь приобретенных территорий была возложена на казачьи формирования (войска).

Общеизвестно, что каждая эпоха рождает личности, в деятельности которых отражаются наиболее значимые черты этой эпохи. Исторический материал систематизирован Владимиром Крюковым таким образом, чтобы отметить державный патриотизм не только казачества, но и представителей иных сословий и духовенства. На основании научной методологии выстраивается методологический каркас, позволяющий ученым объективно оценить действующие в обществе факторы и явления, влияющие на ход исторического процесса, и определить историческое значение деятельности управленцев, будь то дворяне или ответственные служащие иных сословий.

Как отмечает Александр Мурашев, некоторые характерные черты и особенности ушедших эпох становятся пережитками под воздействием научных знаний, изменившихся социальных условий и роста общественного сознания. Поэтому историкам, оценивающим личности государственных деятелей, важно не отрывать нравы и представления своих героев от устоев их исторической среды, не искажая и не обедняя понятие культуры.

Однако в некоторых работах заметна ностальгия по прошедшим временам, прослеживается попытка представить некоторые традиции прошлого в назидание современному гражданскому населению как образец высокой нравственности и культуры путем подмены понятий и искажения их смысла.

Современная эпоха богата своими особенностями и достижениями, которые рельефно выделяются при соприкосновении с прошлым, о чем надо помнить, изучая артефакты или исследуя миссионерскую деятельность в дальневосточном регионе, которая уж никоим образом не имела цели научного просвещения населения, как это иногда представляют.

Без прошлого нет настоящего

Среди исторических личностей указанного периода особое место занимает адмирал Геннадий Иванович Невельской. В очерке известного дальневосточного писателя Юрия Ефименко с высочайшей культурой аргументации (и с высочайшей культурой речи, свойственной писателю) им доказывается важность исследования (сочинения) Г.И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России» как литературного памятника Дальнего Востока. «В книге описаны и засвидетельствованы события и процессы, чей высокий смысл, героический пафос и гуманистический характер поучительны не для одного поколения, - пишет наш замечательный писатель и краевед, - записки Невельского, отмеченные той высокой литературной грамотностью, что была свойственна морским офицерам русского флота в XIX веке, – образец оригинальной литературы, оставленной нам многими из известных русских исследователей и путешественников».

Кстати, активом ХКО РГО и ВООПИиК неоднократно предлагалось установить в Хабаровске памятник Невельскому, а также полноценные памятники или бюсты выдающимся деятелям указанного периода российской истории. Среди них первый генерал-губернатор Приамурского края и наказной атаман казачьих войск барон А.Н. Корф, генерал-губернатор Н.И. Гродеков, военный губернатор Н.М. Чичагов, С.М. Духовской, П.Ф. Унтерберг, последний командующий войсками Приамурского военного округа А.Н. Нищенков и другие.

Не обошли вниманием краеведы и деятельность В.К. Арсеньева (исследовательский поиск А.А. Хисамутдинова, В.В. Сумашедова). Жизнь и деятельность Арсеньева настолько разнообразна, интересна и сопряжена с героическим трудом, что еще не одно поколение краеведов и путешественников будет обращаться к его трудам и повторять его горно-таежные маршруты. Первую такую экспедицию предприняли краеведы под руководством А. Кайды - журналиста «Дальтелефильма» летом 1977 года, пройдя от Татарского пролива к Комсомольску-на-Амуре сквозь горную тайгу по рекам Коппи, Иоли, Тутто и Анюй (частное сообщение члена ХКО РГО Т.Ф. Хмельницкой, пос. Ванино). В дальнейшем пройти маршрутами Арсеньева стало одной из познавательных целей для дальневосточных исследователей и путешественников.

Как подчеркнул Александр Мурашев, «Записки…» являются коллективным трудом, в котором авторами представлены исследовательские материалы по различным аспектам науки, истории и культуры. Однако в успехе издания стоит отметить роль внушительной авторитетной редакционной группы, в числе которой известные исследователи, ученые, кандидаты и доктора наук.

В настоящем томе дано краткое содержание предыдущих выпусков «Записок (Известий) Приамурского отдела Императорского русского географического общества».

Новый сборник рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей, географией и природой Дальневосточного региона и Хабаровского края.

Вадим Решетняк