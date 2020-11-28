10-я хабаровская больница получит новое оборудование для борьбы с коронавирусом

Новую кислородную станцию приобретут для городской клинической больницы №10. Аппарат будет использоваться для лечения больных коронавирусной инфекцией. Распоряжение о выделении денежных средств на эти цели из резервного фонда края подписал Михаил Дегтярев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На текущий ремонт помещений ГКБ №10 направят 1 миллион рублей, расходы на приобретение газификатора составят 7,5 млн. Станция используется в лечебных учреждениях для обеспечения пациентов медицинским кислородом. Из-за того, что больница перепрофилирована под ковидный госпиталь, потребность пациентов в кислороде крайне высока.

«До пандемии нашей емкости кислорода на 8 тонн хватало на 2-3 недели. С увеличением госпитализируемых пациентов этот же объем мы расходуем за 2 дня. Стабильная подача кислорода для пациентов с COVID-19 — буквально вопрос жизни и смерти. В больнице 470 коек оборудовано кислородом, что составляет 74% от общего числа», — рассказал Александр Калашников, главный врач ГКБ №10.

На текущий момент завершается подготовка конкурсной документации для проведения аукциона на поставку нового оборудования.

Напомним, городская больница №10 перепрофилирована под ковидный госпиталь 23 марта 2020 года.