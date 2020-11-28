Хабаровчане в период пандемии охотнее ходят на кинокомедии

«Как в кино» говорим мы, предполагая, что все идет как по маслу, добро побеждает зло и (специально для женской части) всякие «терки и шкварки» заканчиваются свадьбой.

До сих пор кино – наиважнейшее из искусств и для тех, кто выжил в Советском Союзе, и уцелевших в лихих 90-х, и для тех, кто не погиб в жирных нулевых. И сегодня мы готовы порой и душу дьяволу продать за парочку хороших фильмов. Не зря говорят про магию кино. Нельзя, конечно, утверждать, что она черная, скорее, разная. Когда-то была черно-белой, сегодня цветная, более праздничная. И эта цветная магия дарит нам незабываемые путешествия в тот мир, который скрыт белым экраном.

Синема, синема, от тебя мы без ума

Когда-то в детстве казалось, что самые счастливые люди на свете – работники кондитерских, потому что у них была возможность есть пирожные сколько влезет, а еще киномеханики, потому что им сам Бог велел смотреть кино, особенно фильмы, которые «до 16». Они, кстати, для советских детей были гораздо интереснее, чем мультики.

Да что там киномеханик! Директор - вот главный человек в любом кинотеатре. От него зависит почти все, включая те фильмы, которые идут в кинотеатре.

- У меня, как у профессионала, должно быть четкое понимание: что будет пользоваться наибольшей популярностью у жителей города, а что нравится смотреть лично мне. Все люди разные, и мы должны показывать кино на любой вкус, - рассказал Андрей Чинарев, директор сети кинотеатров «Кино КХВ».

- Совпадения бывают, так, чтобы и касса была полной, и фильм хороший?

- Естественно. Как правило, эти два момента совпадают. То, что запомнилось, это «Джокер» с Хоакином Фениксом. Это было здорово! А из русского – «Т-34». И кассу эти фильмы собрали неплохую. Очень редко плохой фильм пользуется спросом, и то благодаря массированной рекламе.

- Бывает так, что совсем непонятно, почему зрителям полюбился фильм?

-Да, конечно, вот, например, недавно стартовал фильм «Непосредственно Каха!». Кино очень нетипичное для кинотеатра, поскольку «Каха» - герой роликов «Ютьюба». И всех тех, кто не следил за ним в сети, трейлер фильма повергает в недоумение. Тем не менее у «Кахи» много поклонников, и очень много людей пришло посмотреть этот фильм и идут до сих пор.

- Под вашим руководством четыре кинотеатра…

- Наша сеть сегодня на сто процентов принадлежит АО «Центр инновационных технологий». А начиналась она с кинотеатра «Дружба» в 2008 году. В рамках городской программы «Восстановление кинопроката» этот кинотеатр был реконструирован. Буквально через полгода открылся четырёхзальный кинотеатр «Форум» на пятом этаже торгово-развлекательного комплекса «Большая медведица». К сожалению, в то время ни в Северном, ни в Южном районах города не было современных оснащённых кинотеатров. И ЦИТ взялся реализовывать городскую программу «От центра к окраинам». В 2012-м был открыт кинотеатр «Атмосфера» на ул. Суворова, 25 для жителей Южного, а в 2013 году открылся реконструированный кинотеатр «Хабаровск» (ул. Стрельникова, 4) в Северном микрорайоне. И «Атмосфера», и «Хабаровск» - это целые развлекательные комплексы, в которых есть и кафе, и игровые зоны. Таким образом, для жителей города создана возможность получить качественную услугу недалеко от дома. И нужно понимать, что было создано много рабочих мест.

- В какие кинотеатры лучше ходят зрители: в старые, привычные или в новые, находящиеся в торговых центрах?

- По всем маркетинговым раскладкам лучшая посещаемость в торговых центрах. Человек пошел в торговый центр по своим делам, заодно и кино посмотрел. Часто бывает и наоборот: кинотеатр является генератором потока.

- Сегодня даже отдельно стоящий кинотеатр, как правило, это не только кино. Что помимо кинозалов есть в «Хабаровске»? По сути, в огромном спальном районе это единственное культурное заведение.

- У нас там помимо трех кинозалов, есть боулинг – 12 дорожек, там регулярно проводим совместно с федерацией этого вида спорта краевые и дальневосточные чемпионаты. Помимо этого есть большой лабиринт для детей. Там любят ребятишки и их родители праздновать дни рождения.

Прекрасней всех - кино

- В наше сложное коронавирусное время хабаровчане ходят в кино?

- Зритель есть. Правда, на нас наложено ограничение. Мы имеем право заполнить не более 30% зала. На популярные фильмы у нас все положенные места заполнены. Конечно, если бы не было ограничений, посещало бы киносеансы больше хабаровчан.

- Насколько безопасно сегодня ходить в кино?

- Есть требования Роспотребнадзора, и мы их выполняем. Во-первых, с утра приходят на работу сотрудники, и мы всем измеряем температуру, и эти показатели заносятся в особый журнал. Если температура выше нормы, то человек до работы не допускается.

Обработка поверхностей ведется постоянно. Естественно, что у нас соблюдается масочный режим. Маски меняются каждые два часа. То есть прошло два часа, человек должен прийти в определенный кабинет, опустить маску в специальную емкость и получить новую. Использованные маски потом утилизируются. У нас есть пятидневный запас медицинских масок и латексных перчаток на всех работников.

Во всех точках контакта в наших кинотеатрах расположены санитайзеры с дезинфицирующим раствором для рук.

- Это же разорительно!

- Конечно, это дополнительные затраты. Говорить, что это разорительно, неправильно. Соблюдения требований Роспотребнадзора – это гарантия для людей, которые пришли в кинотеатр, минимальной вероятности того, что они заразятся у нас коронавирусом. Ну и не стоит вступать в конфликт с контролирующими органами. Мы хотим работать.

Наш зритель в кино возвращается, зная, что мы максимально соблюдаем все требования Роспотребназдора и обеспечиваем нашим гостям безопасный просмотр. Более того, люди торопятся посмотреть кино, опасаясь введения еще более жёстких ограничений и закрытия кинотеатров.

- Оказала ли влияние пандемия на зрительские предпочтения?

- Удивительно, но лучше всего сейчас идут комедии, зритель скучает по позитивным эмоциям в сложившейся обстановке и находит выход именно в посещении кинотеатра.

Есть разные категории зрителей: дети, родители, семьи, молодежь. Все зависит от фильма, который идет в данный момент. То есть под каждую группу зрителей - свой фильм. Например, на романтическую комедию идут парочки. Больше зависит от репертуара, нежели от пандемии.

- Пенсионеры сегодня ходят в кино?

- Согласно маркетинговым исследованиям «возрастная» категория начинается с сорока лет. Скажем так, посетители старше этого возраста - нетипичная аудитория.

- Сколько стоят билеты?

- У нас, пожалуй, билеты одни из самых недорогих в городе. От 100 до 300 рублей в зависимости от времени сеанса. Поскольку кинотеатр «Хабаровск» расположен в районе, где много вузов, есть скидки для студентов. Акция называется «Легкий понедельник». По студенческим билетам - 50% скидка на определённые фильмы.

- Когда-то в кинотеатре «Хабаровск» работал киноклуб для интеллигенции. Эта традиция потеряна?

- На регулярной основе сейчас таких киноклубов у нас нет. Периодически, правда, проходят киносеансы со зрительскими обсуждениями, когда идет подходящий фильм.

- В чем же преимущество просмотра фильма в кинотеатре?

- Конечно же, в кинотеатре любой фильм смотрится по-другому. Это особое времяпрепровождение. Во-первых, акт совместного просмотра - это обмен эмоциями. Люди ходят в кино и для того, чтобы пообщаться. Зачем люди ходят в рестораны? В том числе для общения. Здесь такая же ситуация. Второе. Есть фильмы, которые изначально сделаны именно для просмотра на большом экране в кинотеатрах, со спецэффектами, например, в 3D-формате, для которого нужно специальное оборудование.

- У вас во всех кинотеатрах есть оборудование для 3D-формата?

- Да. У нас везде установлено новейшее оборудование. Единственное, что в настоящий момент мы такие фильмы не запускаем.

- Почему?

- Когда человек приходит на такой сеанс, ему нужно выдать специальные очки для просмотра. А они многоразового использования и могут стать источником коронавирусной инфекции.

Вот такое кино

- Кто-то очеловечивает компьютер, кто-то очеловечивает телевизор, придавая им индивидуальные черты характера. Наверняка есть какие-то индивидуальные особенности и у ваших кинотеатров?

- Есть определенная аудитория. Например, в кинотеатре «Атмосфера» очень хорошо идут мультфильмы и детское кино. В «Хабаровске» - молодежные фильмы, комедии, ужасы. Молодые люди же любят себе нервы пощекотать. Исходя из этих особенностей и формируется репертуар у кинотеатров, индивидуально.

- Дорого ли обходятся кинофильмы?

- 50% от проданных билетов. Это стандартные условия.

- Как прокатчики относятся к Хабаровску? Для них вообще существует на карте России такой город?

- Конечно, существует! Мы для нашей категории городов с численностью населения до миллиона человек по сборам на очень хорошем месте. На первом месте Краснодар…

- Кто круче: Хабаровск или Владивосток?

- Меняемся постоянно местами: то они рванут вперед, то мы. Мы занимаем второе или третье место. После нас – Тюмень.

- Как быстро стареет оборудование в кинотеатрах?

- Переход на цифру произошел с 2010 года.

- Сегодня кинолента как таковая не используется?

- Уже давно все отцифровались. Пленочных кинозалов, наверное, уже и не осталось. Прокатчики, они на пленке фильмы не выпускают. Сейчас весь контент идет в цифровом формате. Передается либо через спутник, либо по Интернету, либо на носителе отправляется самолетом. Потом фильм, естественно, запароленный, заливается на сервер в кинотеатре. Отдельно приходят ключи. Хоп! И начинается магия кино.

- Сколько потеряно! И порванной пленки, и склеек! Это, может быть, раздражало, с другой стороны - фан, история! А что вы хотели? Это же кино!

Кино - волшебный сон

- Если говорить о ближайшем будущем, какой бы фильм вы порекомендовали посмотреть в кинотеатре?

- Предположительно 24 декабря выходит фильм «Чудо-женщина: 1984». Это блокбастер, кино, которое привлечет общественное внимание.

Сейчас ситуация такая, что у всех крупных проектов плавающая дата выхода. Это зависит от желания продюсеров. Много кинопроектов с октября–ноября было перенесено на следующий год. Скорее всего, это происходит из-за того, что продюсеры понимают: в этом году из-за коронавируса много денег они не соберут.

Что касается «Чудо-женщины: 1984», то остановились с выходом фильма на третьей декаде декабря.

- То есть фильм выйдет на католическое Рождество. Именно с этого времени начинается традиционный новогодний марафон. Что помимо кино вы планируете на праздники?

- Сейчас производится замена частей оборудования кинотеатра «Дружба», небольшое обновление внутри зала, это запланированные мероприятия, мы хотим встретить новогодние праздники во всеоружии. Будем надеяться, что к этому времени ограничения станут не такими жёсткими.

Новый год - самое лучшее время. И для зрителей, и для кинотеатров. Учитывая, что путешествия и экскурсии по миру и стране ограничены, музеи закрыты, жители города в большинстве своем останутся в городе и, конечно, захотят провести время с родными людьми в кино, получить положительные эмоции и ощущение праздника. Крайне важно в этом плане смягчение ограничительных мер, увеличение посадочных мест хотя бы до 50% (что позволит сохранить социальную дистанцию), мы очень на это надеемся!

Около кинотеатра «Хабаровск» мы как всегда установим красивую ёлку, поставим горку, зальем каток. Зимний городок кинотеатра «Хабаровск» несколько лет подряд выигрывал городские конкурсы за оформление. Так что мы очень ждём жителей нашего города как в новогодние праздники, так и после них.

Кроме того, в кинотеатрах «Атмосфера» (ул. Суворова, 25) и «Хабаровск» (ул. Стрельникова, 4) у нас уже готовы программы новогодних утренников для детей любого возраста, а также мы принимаем заявки на проведение новогодних корпоративов, в том числе в боулинге. При желании можно позвонить по телефонам нашим специалистам, они ответят на все вопросы и организуют для вас отличное мероприятие (кинотеатр «Атмосфера»: тел. 944-654, кинотеатр «Хабаровск»: 944-106). Мы рады всем нашим гостям!

Жизнь моя - кинематограф

- Кем вы мечтали стать в детстве?

- Говорят, что в жизни не бывает случайностей. Когда я учился в шестом классе, у нас в школе был кружок «Юный физик». В какой-то момент учитель бросил вести кружок. Он сказал: «Есть вариант замены - кружок «Юный киномеханик». В кабинете физики был проектор «Ломо» для 16-миллиметровой пленки. Тогда это было жутко интересно. В моё советское детство посмотреть бесплатно кино, да еще и самому пленку в проектор вставить было счастьем. Кто бы знал, что это пригодится в жизни!

Юрий Вязанкин

Кинотеатр «Хабаровск» был построен и торжественно сдан в 1983 году к 125-летию города. На субботниках ударно трудились студенты близлежащих институтов. Но за 90-е и нулевые годы здание пришло в упадок. Новую жизнь кинотеатр обрел после реконструкции к 155-летию краевого центра.

«Чудо-женщина: 1984» (англ. Wonder Woman) – супергеройский фильм, продолжение фантастических подвигов амазонки-воительницы Дианы, которая покинула свой уединенный остров, чтобы спасти человечество. Преодолев трагедию Первой мировой войны, Чудо-женщина втягивается в международную баталию 1980-х годов. Она сталкивается с искателем магических артефактов Лордом, который мечтает о власти и божественной силе. По его вине британский археолог Барбара Энн Минерва превращается в зловещую женщину-кошку Гепарда – нового врага Дианы…