В будни хабаровчане уже не протестуют — мэрия

В Хабаровске прекратились митинги по вечерам в будни, протестующие перестали выходить к зданию регионального правительства, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня у неработающих фонтанов, расположенных в центре площади Ленина, собралось менее 150 человек.

Они находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий. Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур.

Отметим, что за время проведения несанкционированных публичных мероприятий, на территории Хабаровского края пресечено 417 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами принято 401 решение: выписано 263 штрафа на сумму более 2,8 миллиона рублей, 75 административных арестов, 40 – обязательные работы.

Сотрудниками ГИБДД по Хабаровскому краю владельцам транспортных средств вручено 2109 предостережений о недопустимости

участия в несогласованных мероприятиях.