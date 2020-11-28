Хабаровчан научат зарабатывать на франшизах

В Хабаровске пройдет семинар «Конференция франшиз», посвященный франчайзингу в секторе малого и среднего предпринимательства. Гости мероприятия узнают, с чего начать масштабирование своего бизнеса, как правильно выбрать «свою» франшизу и каковы ее подводные камни.

Спикеры семинара: основатель компании «Кафема» Владимир Ткалич; соучредитель международной франшизы «Маленький Оксфорд» Сафенкова Юлия; директор СДЭК по Хабаровскому краю Горюнов Руслан; руководитель мужской парикмахерской «Старая Цирюльня» Иващенко Антон; основатель школы танцев «Wonderland» Кулунчакова Оксана.

«Конференция франшиз» пройдет 5 декабря по адресу Тургенева, 55 (Б-холл). Начало мероприятия в 11:00, конец – в 17:00. Участие бесплатное. Регистрация по ссылке https://www.instagram.com/p/CHwxp56gsi3/#advertiser

Организатором семинара является Хабаровское региональное отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и ЦОУ «Мой бизнес».