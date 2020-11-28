Дегтярев: Особая ответственность – помочь в решении проблем, с которыми сталкиваются мамы

Жители Хабаровского края давно убедились в открытости главы региона Михаила Дегтярева. Все знают – Дегтярев, несмотря на занимаемый им высокий пост, человек не «забронзовевший». Который охотно общается с простыми гражданами и всегда найдет время, чтобы попытаться решить их проблемы.

Недавно к врио губернатора обратилось несколько женщин. Многодетная мама из Хабаровска Маргарита Липатова попросила содействия главы региона в переводе ее четырехлетнего сына в детский сад, расположенный по соседству с домом. Женщина неоднократно обращалась по этому поводу в различные инстанции, но получала только отписки. После обращения к руководителю края ей пошли навстречу.

- В преддверии Международного дня матери особая ответственность – помочь в решении проблем, с которыми сталкиваются мамы. Они – основа семьи. И здесь все темы важные, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Оксана Пиксимова из села Ракитное (Хабаровский район) обеспокоена безопасностью сельской школы. Дело в том, что там нет нормальной пешеходной дорожки и детям приходится ходить по проезжей части. Михаил Дегтярев поручил своим подчиненным заняться данной проблемой. Причем обозначил дату, когда она должна решиться – до 1 июля 2021 года.

Председатель Хабаровской краевой общественной организации «Союз родителей детей-инвалидов» Елена Смоликова обратилась к главе региона от имени нескольких десятков семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Она предложила ввести социальную выплату для таких семей, купивших жилье в ипотеку.

- Как исполнены поручения по этим вопросам, проконтролирую лично. А всем женщинам Хабаровского края хочу сказать: главное, что вы можете и должны дать своим детям – это любовь и заботу. А в остальном мы вас всегда поддержим, - резюмировал личный прием Михаил Дегтярев.