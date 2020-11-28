Михаил Дегтярёв создал группу по развитию связи в Хабаровском крае

В состав рабочей группы вошли представители министерства информационных технологий и связи, министерства имущественных отношений края, органов местного самоуправления, а также операторов связи региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рабочая группа, распоряжение о создании которой подписал руководитель региона Михаил Дегтярев, займется вопросами развития инфраструктуры связи в отдаленных и малочисленных населенных пунктах края.

«Все крупные близкорасположенные населенные пункты обеспечены современными услугами связи. Многое для этого было сделано благодаря совместной работе бизнеса и власти. Только в 2019 году мобильный Интернет стал доступен в 20 населенных пунктах края. Сейчас перед нами стоит задача разработать мероприятия по развитию инфраструктуры связи в труднодоступных малочисленных сёлах и посёлках», – отметили в министерстве информационных технологий и связи края.

Напомним, что сейчас в регионе реализуется национальный проект «Цифровая экономика», по которому к сети Интернет подключают социально значимые объекты. За 2019 – 2020 годы доступ к Всемирной паутине получили 364 учреждения.