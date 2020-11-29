Новости
Коронавирус в Хабаровском крае: 331 новый заболевший
Летальных исходов за сутки нет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
331 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки.
Хабаровск — 221
Верхнебуреинский р-н — 22
Комсомольск-на-амуре — 19
Комсомольский р-н — 3
Хабаровский район — 7
Солнечный р-н — 29
Охотский р-н — 8
Николаевский р-н — 8
Амурский р-н — 10
Совгаванский р-н — 1
Нанайский р-н — 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 590. На лечении находится 29 тяжелых пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 7тыс. 214 человек. В том числе 2 тыс. 701 стационарно, 4 тыс. 513 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 тыс. 917 случаев COVID-19. 16 тыс. 546 человек выздоровело.