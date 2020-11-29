Женский хоккей с мячом возрождают в Хабаровском крае

В центре развития хоккея с мячом продолжается набор девочек.

Инициатива создания женской сборной по хоккею с мячом принадлежит Руслану Шувалову, в прошлом игроку команды «СКА-Нефтяник», а также студентке, волонтеру и активному болельщику этого вида спорта Дарье Агарковой. Первая команда набиралась путём информационной кампании в социальных сетях, главным критерием было умение кататься на коньках. В первый состав команды вошло 8 человек.

«Занятия начались на стадионе «Нефтяник» под руководством Руслана Шувалова. Со временем состав команды расширился до 15 спортсменок. Средний возраст нашей группы здоровья, так мы себя называем — 17 лет. Многие девочки со спортивной подготовкой: кто-то занимался фигурным катанием, конькобежным спортом, волейболом, борьбой, хоккеем с шайбой. Тема женского хоккея с мячом интересна, что исторически объяснимо, ведь это один из самых любимых видов спорта дальневосточников – кстати, в 1930-40 гг. в Хабаровском крае как минимум три женские команды участвовали в региональных соревнованиях по хоккею с мячом», — рассказала капитан любительской женской команды по хоккею с мячом Дарья Агаркова.

В сезоне 19/20 на стадионе «Нефтяник» команда девушек сыграла свой первый матч с командой хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом. Руководство центра развития хоккея с мячом и клуба «СКА-Нефтяник» поддержало идею создания и развития женской бенди-команды, и уже сейчас юные хоккеистки приступили к ледовым тренировкам в краевом дворце хоккея с мячом.

В перспективе женскую команду ждет усиленный тренировочный процесс, а также расширение своего состава.

Отметим, что в центре развития хоккея с мячом продолжается набор девочек. Более подробно об этом можно узнать в аккаунте @erofey_arena в социальной сети Instagram.