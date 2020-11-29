Лучшего «новогоднего» перевозчика Хабаровска отметят деньгами

В Хабаровске пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление пассажирского транспорта. С 14 по 21 декабря 2020 года жюри будет оценивать креативные идеи и дизайнерские изыски перевозчиков краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Это творческое состязание стало уже традиционным и проводится в канун Нового года. Его главная цель – создать праздничную атмосферу для пассажиров», — рассказал главный специалист городского управления промышленности, транспорта, связи Дмитрий Ламаш.

Победителей выберут в трех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление автобуса большой вместимости» — в финал выйдут пять победителей; «Лучшее новогоднее оформление автобуса малой вместимости» — в этой номинации выберут три лучших экипажа.

Кроме того, комиссия определит два лучших новогодних троллейбуса и один трамвай. Среди критериев оценки — внешний вид транспортного средства, его санитарное состояние, экипировка, красочность украшения салона, новогодний наряд экипажа, возможность поздравить пассажиров по микрофону. Победители в каждой номинации получат денежные призы.