Хабаровчанина оштрафовали за оправдание терроризма

Суд назначил жителю краевой столицы штраф в 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Восточному военному округу.

УФСБ России по Восточному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, направленная на оправдание и пропаганду террористической деятельности.

Так, сотрудниками военной контрразведки установлено, что данный гражданин, используя аккаунт социальной сети «ВКонтакте», разместил в свободном доступе публикации о признании совершенных подданным Норвегии А. Брейвиком террористических актов правильными и нуждающимися в поддержке.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Восточному военному округу в отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого он признал вину и раскаялся в содеянном.

16 ноября 2020 года 1-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.