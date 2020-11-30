В Хабаровске хоккей с мячом продолжает переживать подъем

«Хоккей с мячом для хабаровчан – все равно что футбол для тбилисцев или парус для таллинцев. Даже в самые суровые морозы трибуны стадиона имени Ленина всегда переполнены».

Так начинается книга «Всё золото мира», выпущенная к чемпионату мира по бенди в 1981 году, который впервые проходил на берегах Амура. За это время, конечно, много воды утекло.

Команда СКА, которая со временем получила приставку «Нефтяник», уже давно не играет на стадионе имени Ленина. Случались у клуба и взлеты, и падения. Но неизменно оставалось (и остается) одно: хоккей с мячом в Хабаровске является одним из ведущих видов спорта. Сейчас же вообще этот вид спорта у нас на подъеме: армейцы на протяжении четырех (!) сезонов подряд становились чемпионами страны.

Таких результатов из игровых видов спорта на всем Дальнем Востоке не добивался больше никто. Однако не стоит забывать и патриархов русского хоккея в Хабаровске, без которых мы вряд ли добились бы таких высот. В первом специальном выпуске «Молодого дальневосточника XXI век», посвященном любимой команде, мы немало места отводим именно ветеранам: легендарному начальнику команды Николаю Галюку, знаменитым игрокам клуба Анатолию Фролову, Виктору Ковалеву, Валерию Чухлову, Сергею Лазареву.

Вспомним мы и трагедию, которая случилась на стадионе им. Ленина в ноябре 1982-го, расскажем о том, кто забил первый мяч на льду арены «Ерофей», обратимся также к статистике, которая, как известно, знает все. И впереди – новые номера спецвыпусков, а значит, и новые встречи с героями хабаровского русского хоккея.