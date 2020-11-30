Хабаровский обзор: Царьки, автографы и премия мира

Обзор интернет-новостей, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

В Хабаровске ночью скорая помощь доставила женщину с огромным поражением легких в больницу №11. Туда ее не пустили. Сотрудник скорой внезапно заявил, что они свою задачу выполнили, а теперь им нужно ехать.

«Везти меня в другую больницу он отказался, заявив, что раз живу по адресу улица Малиновского, 39, то только здесь обслуживаюсь. В итоге в час ночи я одна оказалась на крыльце больницы. Напомню, что у меня поражение легких. Позвонила мужу, он меня забрал. По приезде вновь обратилась в скорую. Диспетчер дала понять, что вины бригады нет, поэтому меры никакие принимать не будут. Звонила я на горячие линии минздрава, пробовала и в приемную губернатора, но безрезультатно. Теперь нахожусь дома и не знаю, как мне быть», - сообщила хабаровчанка.

nat.kad76 «А у нас не только правительство офигевшее, у нас теперь доктора царьки, решают кому жить».

ekaterlnachmelenko «Да тут статья, неоказание помощи больному, или я ошибаюсь».

yulenka__ru «Вот называются врачи, они же шли на эту профессию, они знали, что надо помогать людям в любых ситуациях, а как тогда эта ситуация, как ее объяснить, что бросили женщину на улице, в такой холод, люди, что вы творите, это уже не люди по отношению к человеку, та, которая отказала ей в помощи, она же врач, получается, что уже не врач».

naidetsa_vse_khv «Аналогичная история произошла с моей знакомой. Только она в 4 часа ночи оказалась на улице возле 10 КБ, а живёт в Южном, больше 70 лет ей. А катали ее с 9 утра».

Ледяной ветер

Организаторы сбора подписей в поддержку арестованного Сергея Фургала приняли решение продлить акцию. В связи с этим в крупных городах люди вновь вышли на улицы.

«Хабаровчане продлили акцию до 26 ноября включительно, а мы решили не отставать от них. Поэтому в выходные вновь вышли собирать подписи. У нас сейчас очень сильный ветер, не свойственный нашему городу. Но даже в таких условиях за пару часов удалось собрать несколько десятков подписей», - сообщила Екатерина из Екатеринбурга.

К общему делу решили приобщиться и в Санкт-Петербурге, где уже завершили сбор подписей. Узнав о продлении акции, люди снова вышли на улицы и площади.

«Ранее мы уже передали организаторам в Москву собранные в Санкт-Петербурге подписи, их было 418. А в пятницу нам сообщили, что автографы можно присылать и на следующей неделе. За время акции мы узнали, что в нашем городе проживает огромное число дальневосточников, в том числе хабаровчан. Однако и среди петербуржцев много желающих оставить свои подписи, поскольку они не верят в виновность Сергея Фургала», - рассказала Ольга, жительница Санкт-Петербурга.

alex.m.white «...потому что не увенчалось успехом!»

ilya_888_khv «Жалко людей, которые не понимают и оценивают правильно обстановку. Идут как овцы, кричат то, что все кричат. Идите доброе дело сделайте лучше, детдому помогите или... Зачем кричалки кричать? Вас никто не воспринимает».

bebersofa «Видимо, мало собрали подписей, а сказали миллионы))))».

serg_beliy100 «Мошенники продлили сбор денег, прикрываясь Фургалом».

А «Оскар» - Дзюбе!

Некие энтузиасты завили, что хотят выдвинуть Сергея Фургала на получение Нобелевской премии мира.

«Мы разослали депутатам национальных парламентов и членам Европарламента/ПАСЕ предложение… Мы написали подробное письмо на английском и немецком языках, в котором объяснили, почему считаем С.И. достойным кандидатом на премию и каков его вклад в развитие мира в современной России. К письму мы приложили два текста на английском языке, соответствующих нормативам Нобелевской премии».

По словам активистов, письмо отправлено почти 1500 адресатам.

Евгений Юрков «Боже, такой бред».

Виктор Пашков «Ну Обама, не закончив войны, получил, почему убийце теперь не дать».

Станислав Дубинин «Если Хабибу хотят Героя России присвоить, Фургалу можно и Нобелевскую премию дать вполне. А Дзюбе - «Оскар» за потрясающую игру рукой».

Игорь Свинников