Вечно молодой. Вечно!

25 ноября 1945 года вышел первый номер молодежной газеты с новым названием - «Молодой дальневосточник»

В те времена газета была органом Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ. И с тех пор, вплоть до настоящего времени, невзирая на смену климата, политического устройства и иные катаклизмы в стране и мире, продолжается выпуск бумажной версии.

«Зачем?» - говорят скептики.

Как зачем? Ураган, снег, дождь, мороз или иное явление - повсеместно нет электричества, интернета... А у вас в руках - многостраничная газета. Сейчас к старому названию «Молодой дальневосточник» прибавились три цифры и три буквы - XXI век.

Наши идейные предшественники были разными. Газета «Юная рать» призывала к борьбе с атаманщиной и оккупантами, «Набат молодежи» организовывал и учил юную смену, в основном сельскую. «Тихоокеанский комсомолец» вдохновлял на индустриализацию и сплошную коллективизацию, боролся с правыми, левыми, центральными и иными уклонами.

В новом цвете

Закончилась Великая Отечественная война. Перед страной стояли совершенно иные задачи, чем в 20-х - 30-х годах. И новое-старое молодежное издание старалось соответствовать поставленным задачам. Так появился «Молодой дальневосточник». В дальнейшем кратко, но емко – «МД».

Порой газета экспериментировала - праздничные номера могли быть иного цвета, чем все остальные выпуски. К 25-летию комсомола Дальнего Востока 10 декабря 1945 года вышел цветной номер. Не разноцветный, а в один колер – синий. На первой полосе публиковались приветствия от дружеских комсомольских организация Узбекистана, Казахстана, Молдавии, Эстонии, Карело-Финской ССР и далее по списку.

В конце 60-х годов часть материалов к 8 Марта выделялась весенним зеленым цветом. Такие номера были редким исключением. В газете чаще всего писали черным по белому, иногда очерняя светлую действительность.

В 40-е и 50-е годы была своя повестка – бурное развитие края. Для города Хабаровска – застройка Сталинского района. В сельском хозяйстве – подъем производительности труда и улучшение работы машинно-тракторных станций. Молодежь делилась своими планами - «стану врачом», «буду учителем». С каждым днем жить становилось лучше, жить становилось веселей. В редакции все бурлило и булькало! Читаешь протоколы партийных собраний, поражаешься коллегам. Напился в дупель, наскандалил в ресторане, дал в морду милиционеру… и далее по списку. А потом этими же руками «славили великого Сталина»?

Рывок к небесам

Космическую повестку «МД» отработал на «5+». В 60-е газета была ежедневной, и когда Юрий Гагарин рванул в космос, то с 13 по 16 апреля «молодежка» давала материалы о космосе. Начинали с серьезных заметок под заголовками типа «Большой триумф советской науки». Заканчивали интервью с дочкой Гагарина Леночкой: «Приезжай скорее, я по тебе соскучилась, приезжай!». Мечты могли стать реальностью. «Хабаровск – Марс – Венера» маршрут без пересадки. Фантастика, да? А по-моему, нет», - писал товарищ Кравченко, секретарь комитета ВЛКСМ хабаровского универмага. Жаль, что не смогли.

Публиковались стихи самодеятельных поэтов, «многосерийные» публикации тогда ещё начинающих мэтров: Юлиан Семенов со своими детективами, Николай Наволочкин с первым стихотворением, Григорий Пермяков с авантюрно-политическими рассказами и повестями. А клуб «Фант» для любителей фантастики! Сергей Лукьяненко, автор «Дозоров» и прочих фэнтезийных штук, публиковал свои первые, запретные тогда, опусы в «Молодом». Но это все было в другую эпоху - брежневскую.

Дорогой первый

Именно в это время товарищ Черный замыслил грандиозную операцию – создать вокруг Хабаровска продовольственный пояс. Сказано – сделано! Совхозы, витаминные комплексы, комбикормовые заводы, птицефабрики по всему краю. Одних яиц – десятками миллионов! «МД» принял в этом посильное участие. Спецвыпуски «Зеленые куртки», посвященные студенческим строительным отрядам, выходили регулярно.

В конце 70-х «МД» с глубоким удовлетворением освещал визит дорогого Леонида Ильича на Дальний Восток. Было что показать «первому» - край расцветал, БАМ строился, заводы производили, в Комсомольске-на-Амуре спускали корабли и взлетали самолеты, в Биробиджане – комбайны, в Хабаровске – станки и многое другое. Страна продвигалась навстречу мечте.

В 70-х годах молодежь края чатилась в «Паруснике» - так в «МД» называлась ежемесячная рубрика, где комсомольцы писали о своих волнениях и переживаниях. Коммунизм был не за горами – Никита Хрущев пообещал его в 1980. Но в этот год случилась Олимпиада.

С последующей перестрелкой

Дальше все понеслось вскачь. С середины восьмидесятых в среде молодежи ходила злющая шуточка по поводу акселерации: «Что комсомольцам 20-х было по плечу, то молодежи 80-х стало по… пояс». К этому времени «брежневский застой» окончательно перешел в эпоху «быстрых смен в верхах».

Не мы такие, жизнь такая - именно так с конца 80-х в «МД» проходило освещение общественно-политических телодвижений в обществе. Свобода! Писать и говорить можно было все. Но всегда ли нужно? О мафии, о репрессиях, о неэффективной экономике, о нерадивых чиновниках, о вороватом ЖКХ – тем масса, и все острые. Казалось, еще чуть-чуть и впереди - сияющие высоты. 90-е годы прошлого века в «Молодом дальневосточнике» - это что-то с чем-то. И писать хочется, и публиковать можно, но есть проблемы с бумагой и деньгами. И даже когда появлялись солидные суммы, то коммерческого счастья они не приносили. Бывало и «прилетало» - если вспомнить историю с нападением на редакционную пару Олег Чугуев – Ирина Полникова.

Ну, по последней!

Бывало, колебались. Но в нужную сторону и в соответствии с линией партии, поддерживая любые смелые начинания. У нас были достойные предшественники. В «МД» работали кадры, которых назовут «золотым творческим фондом Дальнего Востока»: поэты Петр Комаров и Римма Казакова; писатели Дмитрий Нагишкин и Николай Наволочкин; журналисты Владимир Сунгоркин, Сергей Торбин, Игорь Коц и Александр Куприянов, ставшие впоследствии руководителями крупных изданий.

Мы и сами не промах – скучный пресс-релиз превратим в хоррор или того хлеще – в триллер. Поход в магазин – в увлекательный рассказ о «путешествии за три дороги». Нас мало, но мы ого-го!

«МД» всегда бережно относился к юной поросли корреспондентов и до сих поддерживает «молодых и дерзких» - практиканты в газете проходят суровую закалку.

Читаю редакционный архив, что сохранился со второй половины 40-х годов прошлого века, и не удивляюсь. Завхозы не чисты на руку, художник-верстальщик вставляет не то и не туда, корреспонденты по пьяни бьют морду и вообще не там, фотограф снял проституток, а не визит ответственного лица, корректоры пропускают «фатальные» ошибки, главный редактор хватается за голову и пьет валидол. Наверху нервничают и спускают рекомендации, на которые коллектив после очередного собрания-летучки (есть протоколы) «забивает». И продолжает нарушать безобразия, но с хорошим результатом. Традиция!

Газета выходит. Мы не только говорим, но и делаем. И хотя самый первый номер «молодежки» Дальнего Востока вышел в январе 1921 года под названием «Юная рать», мы готовимся к грядущему юбилею вовсю. Нам почти 100 лет, и многие недоумевают: «дедушке» вроде пора, а он… И не дождетесь! «Вечно молодой! Вечно...» Чего и вам желаем.

Андрей Дунаевский

«Дорогие товарищи! Сегодня возобновляется выпуск краевой молодежной газеты «Тихоокеанский комсомолец». Газета выходит под новым названием «Молодой дальневосточник». Редакция ждет от своих молодых читателей активного участия в работе газеты. Пишите, товарищи, в свою газету о вашей жизни, работе, учебе и досуге. Присылайте нам рассказы, очерки, стихи, рисунки, фотоснимки. Рассказывайте в своих письмах об опыте работы комсомольских групп и первичных организаций, смело вскрывайте недостатки». Из послания редакции «Молодого дальневосточник» №1(2510) от 25 ноября 1945 года

Краевая молодежная пресса началась с газеты «Юная рать» – первый номер вышел 10 января 1921 года. «Юная рать» стала массовым агитационным изданием, с широкой тематикой, близкой и понятной юным читателям города и деревни. 24 апреля 1924 года был выпущен очередной (21) номер «Юной рати» с пометкой «Возобновленное издание, перерыв в издании с 7 ноября 1921 года по 24 апреля 1924 года. Газета несколько раз меняла название: «Боевая смена» (март–июль 1925 года), «Набат молодежи» (ноябрь 1925 года - июнь 1932 года), «Тихоокеанский комсомолец» (июнь 1932 года - август 1941 года). С 1941 по 1945 гг. газета, как и все молодежные издания страны, выходила в виде приложения «Комсомольская жизнь» под крылом «Тихоокеанской звезды». С 25 ноября 1945 года и по настоящее время «Молодой дальневосточник», с небольшими уточнениями и дополнением в названии, выходит своевременно.