Кому сейчас легко, или Всё решится весной

Набирает ход 29-й чемпионат России по хоккею с мячом, который вошел в историю до его начала. Шутка ли, прошлый сезон был вообще не доигран, и только незадолго до старта нового первенства стал известен чемпион страны-2019/20. Вернее, сразу… два чемпиона.

Федерация хоккея с мячом России приняла соломоново решение, присудив золотые медали обоим финалистам – хабаровскому «СКА-Нефтянику» и столичному «Динамо». Никогда в истории российского и советского хоккея с мячом не было ничего подобного. Но таковы реалии наших дней.

Поменьше бы таких «сюрпризов»

Не успел начаться новый чемпионат, как болельщиков поджидал еще один «сюрприз». Зрителям даже пришлось сдавать билеты на матч Суперкубка России, который должен был состояться между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» 1 ноября.

Тогда никаких запретов на посещения спортивных мероприятий в Хабаровске еще не было, но… В связи с получением положительных результатов на COVID-19 у ряда игроков нашего клуба этот поединок перенесли на более поздний срок.

А позже и реальные запреты начались. Поэтому пока болельщики вынуждены наблюдать за своей командой, так сказать, со стороны, а точнее, с помощью голубых экранов своих телевизоров, компьютеров или другой техники. А что делать? Как говаривал Высоцкий: «Скажи еще спасибо, что живой». В том смысле, что сам чемпионат будет проводиться, что называется, при любой погоде. А зрители уж как-нибудь потерпят. Эпидемия ведь не навсегда.

Хотя, по признанию самих игроков, играть при пустых трибунах – кайф ниже среднего. Впрочем, нам еще повезло. Вон у московского «Динамо» теперь даже «дома» своего нет. Домашняя арена «бело-голубых» – спорткомплекс «Крылатское» отдан под ковидный госпиталь, что не позволило провести полноценную предсезонную подготовку. А сейчас динамовцы свои «домашние» встречи вынуждены проводить в подмосковном Красногорске.

Кстати, уже известно, что матч за Суперкубок России состоится 7 января. Место встречи изменить нельзя. Вот только разрешат ли зрителям присутствовать на игре?

Будем играть «при любой погоде»

В преддверии чемпионата широкий резонанс среди болельщиков получило решение Федерации хоккея с мячом России о проведении матчей турнира независимо от эпидемиологической ситуации. Есть больные игроки в командах или нет – матчи все равно состоятся. Ведь теперь в заявку на отдельно взятые игры можно будет включать неограниченное количество игроков. Заболели (не дай бог, конечно) хоккеисты основы – их заменят ребята из молодежки.

Кто бы что ни говорил, но данное решение видится единственно верным, так как в противном случае чемпионат может забуксовать уже в самом начале, и не факт, что его удастся довести до логического завершения, как это произошло минувшей весной. Календарные рамки сезона настолько узки, что не оставляют «окон» для возможных переносов, количество которых просчитать сегодня просто невозможно.

А засчитывать «технические» поражения, как это уже было в первенстве Футбольной национальной лиги, тоже, считаю, не выход. Разве команды виноваты, что оказались на карантине?!

Разумеется, потеря из-за пандемии игроков основного состава повлечет за собой снижение боеспособности команд. Замена лидеров дублерами, конечно, вариант не из лучших. Особенно, когда на кону встреча с сильным соперником. Но здесь, как говорится, не до жиру.

Что ж, в предстоящем чемпионате всем нам предстоит своеобразная лотерея: кому как повезет. Впрочем, дистанция ведь длинная. В конце концов, судьба призовых комплектов будет решаться в серии плей-офф, до начала которой еще добрых четыре месяца. А за это время многое может измениться. Как показывает практика, выиграть медали можно даже с не самой выгодной позиции. Было бы мастерство и желание.

И все же в нынешней ситуации есть и большой положительный момент. Молодые игроки, зачастую полирующие скамейку запасных, получат возможность для игровой практики. И кто знает, может быть, именно этот чемпионат откроет нам новые имена, которые впоследствии останутся на слуху у болельщиков.

Претендентов на «золото» трое?

Как известно, при подготовке к премьерному матчу нового чемпионата против «Мурмана» наши армейцы столкнулись с большими кадровыми проблемами. Вне игры (ох уж этот коронавирус!) оказались сразу пять хоккеистов основного состава: два ведущих защитника Василий Грановский и Юрий Викулин, полузащитник Дмитрий Стариков и дуэт главных бомбардиров – Павел Рязанцев и Артем Бондаренко.

Пришлось их в срочном порядке заменять игроками из молодежки. Добавим к этому тот факт, что команда была на карантине и одно время вообще не тренировалась...

«Хорошо, что в премьерном матче нам не достался кто-то из фаворитов», - наверное, такая мысль мелькнула у многих болельщиков, когда они увидели такой, прямо скажем, экспериментальный состав родного клуба.

Однако, как показали дальнейшие события, даже скромный «Мурман» доставил четырехкратным чемпионам страны массу неприятностей. Шутка ли, по ходу матча чемпион России проигрывал с разницей в два мяча и только после перерыва дожал соперника – 10:5.

Потом лидеры стали поправляться и вступать в игру. Понятно, что далеко не все из них сразу набрали необходимую форму. Но это, как говорится, дело времени. Да и кому сейчас легко. Надо выходить и играть.

Однако, как уже было сказано выше, сезон-то длинный. И вовсе не обязательно побеждать в регулярном чемпионате. Вспомним красноярский «Енисей», который выиграл турнир в прошлом сезоне, а в полуфинале споткнулся в поединках с московскими динамовцами и в итоге довольствовался «бронзой».

Между прочим, в недавнем матче между этими соперниками успех вновь сопутствовал столичным хоккеистам. Но это опять же ни о чем не говорит: ведь все интересное еще впереди.

Тем не менее смею предположить, что именно «Динамо» и «Енисей» будут одними из реальных претендентов в борьбе за «золото». Ну и «СКА-Нефтяник», надеемся, не станет сторонним наблюдателем в этой гонке. Наши ребята приучили болельщиков только к победам, и планку эту, разумеется, опускать нельзя. Впрочем, в коллективе это прекрасно понимают.

Календарь игр

7 ноября

«СКА-Нефтяник» 10:5 «Мурман»

10 ноября

«СКА-Нефтяник» 4:4 «Динамо»

14 ноября

«СКА-Нефтяник» 6:2 «Строитель»

17 ноября

«СКА-Нефтяник» 11:1 «Родина»

21 ноября

«Водник» 4:4 «СКА-Нефтяник»

24 ноября

«Старт» 3:6 «СКА-Нефтяник»

28 ноября

«Енисей» - «СКА-Нефтяник»

1 декабря

«Кузбасс» - «СКА-Нефтяник»

8 декабря

«СКА-Нефтяник» - «Волга»

11 декабря

«СКА-Нефтяник» - «Ак Барс-Динамо»

15 декабря

«Ур. трубник» - «СКА-Нефтяник»

18 декабря

«Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник»

26 декабря

«СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия»

11 января

«Волга» - «СКА-Нефтяник»

14 января

«Ак Барс-Динамо» ​ - «СКА-Нефтяник»

17 января

«Мурман» ​ - «СКА-Нефтяник»

20 января

«Динамо» ​ - «СКА-Нефтяник»

23 января

«СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш»

26 января

«СКА-Нефтяник» - «Ур. трубник»

4 февраля

«СКА-Нефтяник» - «Кузбасс»

7 февраля

«СКА-Нефтяник» - «Енисей»

10 февраля

«СКА-Нефтяник» - «Водник»

13 февраля

«СКА-Нефтяник» - «Старт»

20 февраля

«Байкал-Энергия» ​ - «СКА-Нефтяник»

24 февраля

«Строитель» ​ - «СКА-Нефтяник»

27 февраля