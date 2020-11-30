Четыре человека претендуют на должность министра здравоохранения в Хабаровском крае

Сегодня состоялось заседание экспертной комиссии открытого конкурса на должность министра здравоохранения Хабаровского края. Его провела председатель общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко, которая была избрана председателем экспертной комиссии.

Полный пакет документов, а также видео презентация, и стратегии развития отрасли представили 4 человека. Все они являются выпускниками ДВГМУ (Хабаровского государственного медицинского института) разных лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Юрий Бойченко – заместитель главного врача «Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского», г. Москва. Кандидат медицинских наук. Выпускник Хабаровского государственного медицинского института 1993 года.

Александр Латынников – врач-хирург «Городской поликлиники № 11», г. Хабаровска. Выпускник Хабаровского государственного медицинского института 1993 года

Валентина Требунских – индивидуальный предприниматель. Выпускница Дальневосточного Государственного медицинского университета 2006 года.

Ирина Филимончикова – временно не работающая (пенсионер), экс-заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. Доктор медицинских наук. Выпускница Хабаровского государственного медицинского института 1980 года.

Как сообщил на пресс-конференции и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, назначение министра здравоохранения не предполагает открытых конкурсных процедур. Однако, по поручению Михаила Дегтярева, такой конкурс был организован. Это дало возможность услышать мнение медицинской общественности, экспертного сообщества.

«Окончательное решение по кадровому назначению принимает только глава региона Михаил Дегтярев. Экспертная комиссия, которая была сформирована – это совещательный орган. Комиссия выражает свое мнение по тому или иному кандидату. В комиссию вошли представители медицинской общественности, ОНФ, профсоюзов, главные внештатные специалисты краевого минздрава, руководитель территориального управления ФОМС», — рассказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Экспертная комиссия, изучив стратегии развития отрасли здравоохранения, биографию и послужной список каждого кандидата, выразила мнение, которое зафиксировано в протоколе. Сегодня его передадут в аппарат губернатора и правительства края. Большинство участников заседания поддержали кандидатуру Юрия Бойченко.

«Нам понравились описанные им шаги по развитию первичной медицинской помощи: поликлиник, ФАПов, амбулаторий. Интересно видятся планы по привлечению инвестиций, по внедрению государственного-частного партнерства в медицине. Есть конкретика, есть понимание ситуации, есть свежий взгляд на отрасль», — сказала председатель экспертной комиссии открытого конкурса Галина Кононенко

Решение по назначению министра здравоохранения края может быть принято до конца текущей недели.

В состав экспертной комиссии помимо Галины Кононенко вошли:

Елена Пузакова – руководитель территориального управления ФОМС Хабаровского края.

Оксана Кожемяко – председатель общественного совета министерства здравоохранения Хабаровского края, главный врач КГБУЗ «Краевая станция переливания крови», главный внештатный специалист гематолог-трансфузиолог (по разделу «трансфузиология») Министерства здравоохранения Хабаровского края.

Салават Сулейманов – член регионального штаба ОНФ, общественный куратор нацпроекта «Здравоохранение», главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Хабаровского края, доктор медицинских наук, профессор.



Ольга Адмидина – председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения.

Сергей Васильев– советник губернатора Хабаровского края по кадровым вопросам.