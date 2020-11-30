Единственный в Хабаровском крае кирпичный завод добился успеха

ООО «Хабаровский завод строительной керамики» (ХЗСК) за последние полгода работы нарастил производство до 30 миллионов кирпичей в год. Это позволило предприятию добиться финансового успеха.

Улучшилось качество продукции, выросли объемы производства. Так, хабаровский кирпич использовался при строительстве детских садов (в Гаровке-2 и Мирном), школ (Волочаевский городок) и других социальных объектов. Сбыт на «социалку» у единственного в регионе кирпичного завода составляет двадцать процентов от общего объема.

«В сложный период распространения коронавирусной инфекции, когда многие предприятия в полной мере прочувствовали проявления экономического кризиса, мы смогли не только выйти на позитивный результат, обеспечить бесперебойное производство, но и сохранили большую часть рабочего коллектива. Во многом это удалось с помощью политики социальной поддержки, которую осуществляет Центр инновационных технологий города Хабаровска», - рассказал генеральный директор ООО «ХЗСК» Сергей Шинко.