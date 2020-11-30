Начальник команды с большой буквы

Многие хабаровчане и гости города, прогуливаясь по стадиону им. Ленина, наверняка обратили внимание на аллею памяти, посвященную спортсменам-фронтовикам. На одном из портретов - легендарный начальник команды СКА по хоккею с мячом, заслуженный тренер РСФСР Николай Галюк, которому на днях исполнилось бы 100 лет. Чем не повод для того, чтобы вспомнить о нем?!

Я не застал те далекие времена, когда Николай Ильич «командовал парадом» в русском хоккее. Зато хорошо помню, как в 1990-е годы Галюк иногда заходил в нашу редакцию по каким-то делам. Однажды даже принес свою книгу под названием «Хоккей с мячом», которую он когда-то написал.

Еще помню, как ветеран сожалел о том, что на стадионе им. Ленина, где когда-то Николай Ильич буквально дневал и ночевал, никак не увековечена память Родиона Малиновского, человека, во многом благодаря которому и был построен этот замечательный комплекс на берегу Амура. Справедливость все же восторжествовала - памятник легендарному маршалу спустя годы все же появился на стадионе. Жаль только, сам Галюк не дожил до этого.

…Николай Ильич родился во Владивостоке. До того как вплотную соприкоснуться с большим спортом, он прошел хорошую военную и организаторскую школу. В 1939 году Галюк был призван в ряды Рабоче-крестьянской красной армии (РККА). Говорят, что в юности Николай неплохо проявил себя в качестве действующего спортсмена. Правда, не хоккеиста, а боксера. И даже являлся одним из сильнейших на Дальнем Востоке. Параллельно он окончил офицерские курсы.

В годы Великой Отечественной войны Николай Ильич был инструктором военно-массовой работы Дома Красной армии 1-й Краснознамённой армии в составе Дальневосточного, а с августа 1945 года - 1-го Дальневосточного фронта.

«В боях с японскими захватчиками проявил себя как смелый, мужественный офицер, умело действующий в боевой обстановке», - писал в представлении на награждение офицера Николая Галюка орденом Красной Звезды начальник армейского ДКА 1-й Краснознаменной армии майор Алексей Хмельницкий, к слову, отец будущего советского актера Бориса Хмельницкого.

Кроме того, Николай Ильич был также награжден медалью «За победу над Японией», а позже, уже в мирные годы, - медалью «За боевые заслуги» и вторым орденом Красной Звезды.

В послевоенные годы Галюк был тесно связан со спортом. Хотя его спортивной специализацией, как отмечалось выше, был бокс, Николай Ильич в 1948-м стал вначале начальником футбольной команды Окружного Дома офицеров, а затем проявил себя отличным организатором в хоккее с мячом. И «протрубил» в этой должности на протяжении 15 лет - с 1959-го по 1974-й.

Начальник команды в советские времена - знаковая фигура. Это сейчас в спортивных клубах командуют парадом президенты и генеральные директоры (причем не всегда удачно). А тогда царем и богом в команде являлся именно начальник. Тем более в армейской, где должна быть железная дисциплина.

Николай Ильич для игроков был так называемым отцом-командиром, который мог и всыпать по первое число, скажем, за нарушение спортивного режима, и отправить на гауптвахту, а мог и подбодрить, решить квартирный вопрос и т. д.

А еще в блокноте Галюка словно вся страна была на карандаше. В ту пору игроков, как известно, не покупали, зато на службу в армейскую команду можно было пригласить способного хоккеиста призывного возраста, по сути, с любой точки необъятной Родины. Вот только как знать, кто из них способный?

Благодаря своим огромным связям Николай Ильич был прекрасно осведомлен, кто есть кто, и «кота в мешке» старался на берега Амура не привозить. Так, с подачи Галюка в СКА в свое время оказались Анатолий Фролов, Юрий Лизавин, Евгений Герасимов, Михаил Ханин, Анатолий Гладилин, Владимир Ивашин, Александр Волков, Сергей Лазарев и многие другие.

- Тренировал нас Георгий Иванович Хрульков, а все организационные дела вершил начальник команды Николай Ильич Галюк, - вспоминал один из игроков армейцев того времени Михаил Девишев. - Всю страну каждый год бороздил, способных хоккеистов в армию призывал. Даже до Подмосковья добирался. Ребята потом подолгу в команде играли, многие навсегда здесь жить остались.

Словом, при Николае Галюке в команде должным образом были налажены дисциплина и тренировочный процесс. Именно при нем хабаровский СКА закрепился в качестве одной из ведущих команд в стране, дважды завоевав серебряные и четырежды бронзовые медали чемпионатов страны. В 1965 году Галюк был удостоен высокого звания заслуженного тренера РСФСР.

После выхода в отставку Николай Ильич до конца своих дней жил в Хабаровске. Умер он летом 1998 года. Приятно, что о Николае Галюке помнят и сейчас. В 2013 году его имя было включено в «Зал славы» армейской команды, а в 2015-м одна из трибун арены «Ерофей» названа в честь легендарного начальника хоккейной дружины.