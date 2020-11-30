Хабаровская команда по бенди ни разу не покидала элитный дивизион

Предлагаем вашему вниманию небольшой экскурс и занимательную статистику из истории проведения матчей - открытий чемпионата страны в Хабаровске

Еще раз напомним, что свою летопись выступления в национальном чемпионате хабаровская армейская дружина ведет с зимы 1953/54 годов. Таким образом, новое первенство для хабаровчан стало уже 67-м по счету. Больше в своем послужном списке имеет только московское "Динамо" (69). При этом "СКА-Нефтяник" является единственной командой из числа нынешних участников чемпионата, которая ни разу не покидала элитный дивизион!

Следует сказать, что первый домашний матч в рамках национальных первенств армейцы провели только на пятый год своего пребывания в элите. Виной тому неразвитая инфраструктура, не позволявшая командам свободно передвигаться по стране.

Таким образом, хабаровский болельщик впервые увидел свою команду лишь на старте чемпионата 1958/59 годов 28 декабря 1958 года в матче против красноярского "Труда" (как в тот момент назывался ныне самый принципиальный соперник дальневосточников - "Енисей"), который завершился вничью 1:1. Автором первого гола на родном льду тогда стал нападающий Михаил Медведев.

С той поры хабаровчане отыграли не один десяток "премьер". Отметим, что под термином "премьера" мы подразумеваем не просто первые домашние матчи в рамках чемпионата страны, а именно матчи-открытия. А таковых в истории команды до последнего времени насчитывалось 44. Таким образом, премьера стала в некотором роде юбилейной - 45-й!

Разумеется, хабаровские матчи-открытия, всякий раз вызывавшие в стане болельщиков повышенный интерес, складывались для армейцев по-разному. В большинстве случаев (27) хозяевам сопутствовал успех. Однако случались и неудачи. Четырежды хабаровчанам пришлось довольствоваться ничейным результатом. А в 10 матчах, к вящему разочарованию поклонников, они и вовсе уходили со льда в качестве побежденных.

Наиболее успешными для армейцев выдались "премьеры" 1972 и 1974 годов. В обоих матчах хабаровчане с одинаковой разницей в 9 мячей сокрушили "Литейщик" из Караганды - 12:3 и 9:0 соответственно. Самым же неудачным получился матч открытия 1965 года, в котором хозяева всухую - 0:5 - уступили динамовцам Алма-Аты.

Чаще всего хабаровчанам приходилось открывать чемпионаты страны матчами с московским "Динамо" - 14 раз! И здесь соперники поделили успех поровну - по 6 побед при двух ничьих.

Как уже было сказано выше, счет забитым мячам в хабаровских "премьерах" открыл М. Медведев. Всего же в премьерных матчах отличились 55 хоккеистов. Лучший показатель имеет нападающий Валерий Чухлов - 16 мячей. На втором месте легендарный Владимир Башан (15), на третьем - столь же легендарный Анатолий Фролов (10). Что касается более современной истории, то лучший показатель среди бомбардиров в матчах открытия имеет нападающий Федор Захаров, забивший в четырех премьерных матчах 7 мячей.

Справедливости ради стоит отметить, что в российских чемпионатах матчи открытия играются в Хабаровске не так часто, как это было во времена СССР. К примеру, предстоящая "премьера" станет только 12-й.

И в заключение о зрителях. По известным причинам впервые в истории в протоколе хабаровского матча открытия значится абсолютный НУЛЬ! В то время как в прежние времена аналогичные матчи, как правило, собирали внушительную аудиторию, зачастую являвшуюся рекордной в конкретном сезоне. В этом плане непревзойденным остается матч 1968 года между СКА и московским "Динамо", собравший на трибунах стадиона им. Ленина 30000 (тридцать тысяч) болельщиков! Этот рекорд уже точно не будет побит.

В российской же истории чемпионатов страны самой посещаемой стала премьера, сыгранная 8 ноября 2013 года. Матч между "СКА-Нефтяником" и красногорским "Зорким" (5:4), одновременно ставший первым матчем, сыгранным в "Ерофее», собрал на трибунах 7324 зрителя.