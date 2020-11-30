Почти 1,5 млрд рублей выделит правительство на транспорт для медиков в сельской местности

Работа ведётся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Почти полтора миллиарда рублей будет направлено на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает портал кабмина.

Речь идёт об оснащении поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Эти деньги для них планировалось выделить в 2021 году, но из-за ситуации с коронавирусом закупку решили ускорить.

Финансирование поступит из резервного фонда правительства в 2020 году и поможет приобрести 2 тыс. автомобилей. Транспорт будет задействован для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств для жителей отдалённых населённых пунктов. Это повысит доступность оказания медицинских услуг и позволит снизить нагрузку на службы скорой помощи.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 ноября. По словам Михаила Мишустина, в сложной ситуации надо действовать на опережение. «Важно в сжатые сроки сделать всё, чтобы помочь людям», – отметил глава Правительства.

На развитие первичного звена здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей. Господдержка поможет регионам модернизировать медицинские учреждения – провести капитальный ремонт помещений, построить новые здания, приобрести оборудование и автотранспорт.



