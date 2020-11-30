Дегтярев: Каждый вложенный в спорт рубль экономит в медицине десять

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в очередной раз отправился лично инспектировать важные объекты строительства. Первым в списке оказался дворец единоборств «Самбо». Подрядчик должен был его сдать еще год назад, однако многое пришлось переделывать – в частности, вентиляцию и противопожарную безопасность.

Стоит отметить приоритетное внимание главы региона к дворцу «Самбо». В Госдуме Дегтярев возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Поэтому для него все, что касается развития физической культуры и молодежной политики, стоит на особом контроле.

«Здесь появится новая спортивная школа. То есть будут не только условия для того, чтобы заниматься единоборствами, но и новые рабочие места для тренеров и педагогов. И надо помнить, что каждый вложенный нами в спорт и здоровый образ жизни рубль экономит в медицине десять», - сказал Дегтярев.

Сейчас техническая готовность объекта оценивается в 86,33%, а подрядчики обязались сдать дворец до нового года (новой управленческой команде удалось выявить все проблемы и устранить их).

Далее руководитель края побывал на площадке в микрорайоне Прибрежном, где уверенно растет четырехэтажная детская поликлиника. Она строится по уникальной технологии доведения средств из федерального бюджета под названием «Стимул». Темпы строительства впечатляют: в августе 2020 года на этом месте был котлован, сейчас уже возводится третий этаж.

Весьма активно строится детский сад в селе Мирном. Он рассчитан на 110 мест. Возведение объекта идет с опережением – строительная организация «ДФО» намерена сдать учреждение уже в июне 2021 года, что на пять месяцев раньше планируемого срока.

«В фокусе внимания краевого правительства – социальные объекты, которые строим и на федеральные, и на краевые деньги. Все они рассчитаны на занятия физкультурой и спортом, на молодежь, на детей. Посмотрели и детскую поликлинику, и дворец спорта «Самбо», и новый детский сад в Хабаровском районе. У этих объектов разная история, но все они будут введены в эксплуатацию», - отметил Михаил Дегтярев по итогам рейда.