Легендарный хоккеист Виктор Ковалев считался невыездным

Наказание было незамедлительным - хоккеиста сняли буквально с трапа самолета, улетавшего на первый в его жизни так и несостоявшийся чемпионат мира в Швеции

…1982 год. Сыктывкар. Международный турнир по хоккею с мячом на призы газеты «Советская Россия». В финале, как обычно, играют СССР и Швеция. До сих пор перед глазами момент: полузащитник советской сборной Виктор Ковалев, как метеор, промчался к воротам соперника, попутно оставляя не у дел защитников, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в цель.

Тот матч наши хоккеисты выиграли - 4:1 и завоевали главный приз. А ведь шведы тогда были действующими чемпионами мира. Это всего лишь один штрих к портрету одного из самых надежных полузащитников хабаровского СКА за всю историю клуба. Виктор Ковалев в качестве игрока отдал родной команде целых 25 (!) сезонов. Трижды становился серебряным и шесть раз бронзовым призером чемпионатов СССР, в марте 1988-го вместе со своими товарищами по знаменитой тогда армейской дружине впервые привез на берега Амура Кубок страны.

Кстати, спустя шестнадцать лет Виктору Николаевичу вновь посчастливилось попробовать шампанского из кубковой чаши, но уже в качестве наставника «СКА-Нефтяника».

Между тем Виктор Ковалев в любимом для многих хабаровчан виде спорта имел возможность добиться и больших высот. Он вполне мог находиться в так называемом золотом списке наших игроков, становившихся в разные годы чемпионами мира. Однако за национальную сборную Ковалев провел лишь десяток матчей. Рассказывают, что после уже упомянутого выше международного турнира на призы газеты «Советская Россия» шведские журналисты буквально забросали российских коллег вопросами: почему такой мастер не имеет постоянного места в составе сборной?

А все потому, что талантливый хоккеист, который, разумеется, пригодился бы советской команде на чемпионате мира, был… невыездным. Его карьеру пресекли на самом взлете, когда Виктору было всего 25 лет: он якобы что-то не то сказал в своей компании, кто-то настучал в КГБ…

Наказание было незамедлительным и прилюдным - хоккеиста сняли буквально с трапа самолета, улетавшего на первый в его жизни так и несостоявшийся чемпионат мира в Швеции. Через два года лучшие сборные мира собрались в Хабаровске: и здесь Ковалеву было уготовано лишь место… зрителя. Говорят, что кто за Виктора тогда только ни хлопотал, ничего не помогло. Только когда сборная играла внутри страны (как тогда в Сыктывкаре), его приглашали в команду и даже звание мастера спорта международного класса присвоили за победу в турнире «Советской России». Но не более того…

После такой несправедливости можно было запросто сломаться. Но Виктор Ковалев не унывал, а продолжал профессионально выполнять свою работу, выступая за родной СКА, который в те славные времена редко оставался без медалей. Кстати, впервые в армейской дружине мастеров, за которую тогда выступали Анатолий Фролов, Михаил Ханин, Владимир Ивашин, Анатолий Гладилин и другие звезды, он появился еще в семнадцатилетнем возрасте.

Воспитанник детского клуба «Энергетик», а затем и группы подготовки при команде СКА довольно быстро влился в мужской коллектив, что, согласитесь, случается далеко не с каждым юным дарованием. А год спустя Виктор уже становится бронзовым призером чемпионата страны и попутно в составе юниорской сборной СССР завоевывает серебро на мировом первенстве.

…В конце 1980-х в семье Ковалевых случилось большое горе: умерла жена, и он остался с двумя дочерьми. Но и здесь хоккеист выстоял. Спасла работа и… новая семья, где дочек стало уже четверо! А тут как раз открылся железный занавес, и долгое время невыездной Виктор Ковалев одним из первых советских хоккеистов заключил контракт со шведским клубом «Несше», за который отыграл четыре года и помог команде вернуться в высший дивизион своей страны. В Швеции его уважали не только за игру, но и за принципы: на поле Ковалев выходил с флагом… СССР. Местные болельщики за легкий нрав и голубые глаза дали Виктору прозвище Ландыш.

На этом в карьере, наверное, можно было ставить точку. Ан нет: Ковалев, вернувшись в родной Хабаровск (а ему уже было за сорок), вновь вышел на лед в составе армейцев, которые переживали тогда далеко не лучшие времена. И вновь бился на полную катушку. И в 1994 году даже был признан лучшим полузащитником России (всего же в список лауреатов сезона он включался девять раз). Коль мы перешли к статистике, уместно напомнить, что в чемпионатах СССР и России Виктор Ковалев провел за армейцев в общей сложности 550 матчей и забил 249 мячей.

Окончательно повесив коньки на гвоздь лишь в 45-летнем возрасте, Виктор Николаевич, как и многие его коллеги, выбрал нелегкую тренерскую стезю. Хотя и знал, что без стрессов в этой профессии не обойтись. А ведь проблемы с сердцем у Ковалева случались еще до 50-летия. Однако вне любимой игры он себя не представлял. И это страстное отношение к делу стоило в итоге Виктору Николаевичу трех инфарктов. Ушел из жизни он в 53 года, многого еще не успев сделать.

Эх, жаль Николаич не дожил до сегодняшних дней. За нынешнюю команду, которая на протяжении четырех сезонов становилась чемпионом страны, он бы точно порадовался.