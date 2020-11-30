Хабаровчане на чемпионате «Абилимпикс» завоевали девять медалей

Завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В нем приняло участие более двух тысяч человек. Сборная Хабаровского края боролась за победу на 13 площадках.

В результате, представители нашего региона завоевали девять медалей. Это «Малярное дело» (Станислав Кандалинцев), «Облицовка плиткой» (Михаил Лунин), «Сухое строительство и штукатурные работы» (Светлана Житник). Все три участника заняли вторые места. «Бронзу» получили Игнат Долинин («Портной») и Григорий Грек («Столярное дело»).

Также среди специалистов Всеволод Задорожный стал призёром в компетенции «Зубной техник», а Маргарита Мышакова — в компетенции «Ногтевой сервис». Среди школьников второй результат в компетенции «Художественный дизайн» показала Амадея Ильина, третье место в компетенции «Резьба по дереву» занял Егор Куркин.

Чемпионат «Абилимпикс» проходил с 23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате. Сборная Хабаровского края заняла 11 место в общекомандном зачете.