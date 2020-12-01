Коронавирус в Хабаровском крае: 324 новых случая

На лечении находятся более семи тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

324 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Хабаровск-306

Бикинский р-н-1

Вяземский р-н -8

Хабаровский р-н-4

Им. Лазо р-н -1

Верхнебуреинский р-н -1

Ванинский р-н -2

Комсомольск-1

Выздоровело 449 человек. При этом летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернута 3 тыс. 291 койка. Свободно 409. На лечении находится 30 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 7 тыс. 40 человек. В том числе 2 тыс. 882 стационарно, 4 тыс. 185– амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 24 тыс. 570 случаев COVID-19. 17 тыс. 373 человек выздоровело.