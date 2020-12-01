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Коронавирус в Хабаровском крае: 324 новых случая
На лечении находятся более семи тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
324 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.
Хабаровск-306
Бикинский р-н-1
Вяземский р-н -8
Хабаровский р-н-4
Им. Лазо р-н -1
Верхнебуреинский р-н -1
Ванинский р-н -2
Комсомольск-1
Выздоровело 449 человек. При этом летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернута 3 тыс. 291 койка. Свободно 409. На лечении находится 30 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 7 тыс. 40 человек. В том числе 2 тыс. 882 стационарно, 4 тыс. 185– амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 24 тыс. 570 случаев COVID-19. 17 тыс. 373 человек выздоровело.