Дегтярев: Весь край перед Новым годом должен получить заряд хорошего настроения

На набережной стадиона имени Ленина началась заливка традиционного катка. Точки общепита и прокат коньков будут работать, как и до «ковидных» времен. Правда, с учетом требований Роспотребнадзора: соблюдения масочного режима, обеспечения условий для дезинфекции рук, социального дистанцирования.

«Нам надо, чтобы не только хабаровчане получили заряд энергии и хорошего настроения, а весь край. Поэтому мы ко всем главам муниципалитетов обращаемся, чтобы заливали больше катков. А к главам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре отдельно обратимся – надо, чтобы ни одна хоккейная коробка не осталась не залитой в этом году, чтобы все управляющие компании настроились на то, что в каждом дворе должна быть ледовая площадка. Плюс горки, елки – к Новому году надо создать праздничное настроение. Тем более, сейчас у нас с учетом коронавируса не так много возможностей, чтобы отдохнуть, многие массовые мероприятия запрещены. Отдых на свежем воздухе – то немногое, что в этом году позволит создать праздничное настроение. Будем встречать Новый год по-семейному, у нас весь Хабаровский край – большая семья», - сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Хабаровчан в этом году ждут площадки для керлинга, мастер-классы по хоккею с шайбой, бенди и фигурному катанию. Подумали и о малышах: им отведут отдельную территорию, где можно попробовать встать на коньки. Также можно будет сфотографироваться с фигурами дальневосточных животных в специальной фотозоне.

Сам же врио губернатора края намерен встретить Новый год вместе со своей семьей.

Хотя в регионе, как и во все мире, сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, Михаил Дегтярев считает, что все жители имеют право на праздник.