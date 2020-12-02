Правительство России утвердило стратегию развития здравоохранения

В числе прочих появится федеральный регистр льготников, сообщает официальный портал кабмина.

Модернизацию больниц и поликлиник, развитие паллиативной помощи и расширение национального календаря прививок предполагает план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ содержит 20 пунктов, распределённых по шести направлениям. Они затрагивают самый широкий спектр задач – от внедрения новых технологий до предотвращения опасных заболеваний, от повышения доступности и качества медицинской помощи до обеспечения биологической безопасности.

Среди основных мероприятий – формирование федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства (он сейчас разрабатывается). Регистр позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме.

Кроме того, предполагается повысить качество и доступность обезболивающих препаратов, создать условия для разработки новых методов лечения с помощью генетических технологий, усовершенствовать систему регистрации цен на лекарства из перечня жизненно важных.

Также план подразумевает разработку комплекса мер против распространения туберкулёза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

Стратегия развития здравоохранения была утверждена указом Президента в 2019 году. Её цель – обеспечить национальную безопасность России в сфере охраны здоровья граждан. Стратегия служит основой для разработки отраслевых документов, федеральных и региональных программ, а также для развития национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».



