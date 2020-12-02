26 студентов-волонтеров работают в начальной школе Хабаровского края

В образовательных учреждениях будущие преподаватели замещают болеющих учителей начальных классов, сообщает пресс-служба правительства региона.

26 студентов выпускных групп специальностей «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» работают в восьми школах Хабаровского края. Это хабаровские средние школы № 87, 80, 43, 13, начальная школа «Первые шаги», «Многопрофильный лицей», «Правовой лицей», а также средняя школа № 1 г. Вяземский. В образовательных учреждениях ребята замещают болеющих учителей начальных классов.

В число волонтеров входят призеры региональных конкурсов и олимпиад. Работают будущие специалисты по собственному желанию. Сроки замещения могут длиться от недели до месяца. В течение всего времени работы в школах волонтёров консультируют старшие коллеги, а также кураторы и методисты Хабаровского педагогического колледжа.

«Для молодых людей такая работа является отличной возможностью осознать значимость своей будущей профессии, развить в реальных условиях свои навыки и компетенции. Преподаватели колледжа и студенты показывают себя как одна дружная команда. В сложной эпидемиологической ситуации они делают общее полезное дело», — рассказала руководитель лаборатории «Начальное образование» Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша Ирина Кальницкая.

Напомним, весной представители Хабаровского педагогического колледжа принимали участие во Всероссийской акции «Волонтеры просвещения». Преподаватели ХПК создавали видеолекции, проводили видеоконференции для учителей и учеников по наиболее сложным темам. Студенты помогали школьникам готовить домашние задания, а педагогам и классным руководителям разрабатывать цифровой контент для уроков.