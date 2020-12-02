14 декабря в Хабаровском крае пройдет Всероссийский день приема граждан

Жители края смогут по предварительной записи лично обратиться с вопросами во все государственные и муниципальные органы власти за консультацией, сообщает пресс-служба регионального правительства.

14 декабря 2020 года Хабаровский край присоединится к проведению Общероссийского дня приема граждан.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории края, проведение личного приема будет организовано по предварительной записи в режиме видеоконференцсвязи с использованием средств индивидуальной защиты. Личный прием проводится при предоставлении паспорта.

Прием граждан старше 65 лет, а также тех, кто имеет заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции, руководителями правительства края временно не проводится.

Информация об адресах проведения приема размещена на официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

Запись на прием к руководителям правительства Хабаровского края осуществляется ежедневно с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней) по телефонам: (4212) 40-21-28, 40-21—31.

Прием граждан в правительстве Хабаровского края состоится в приемной губернатора и правительства края, 14 декабря 2020 года с 12.00 до 20.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 56 (правое крыло), кабинет 106.