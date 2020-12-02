В Хабаровском крае растет число СКТ-исследований

В апреле 2020-го мы выходили с заголовком «Ложись, 5!» на первой полосе. Дневная цифра инфицированных казалась великой. 30 ноября в сводках минздрава значатся 324 человека с подтвержденным диагнозом. И мы даже радуемся: цифра начала падать

Напряженную эпидемиологическую ситуацию, о которой почему-то молчит федеральный центр, и рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией администраторы нашего здравоохранения объясняют количеством исследований, проводимых населению.

Об этом рассказал и.о. зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов на аппаратном совещании.

- Число проведенных СКТ-исследований за последние 3 рабочих дня составляет 1955, из них выявлено пневмоний 1301, без патологий – 654. За ноябрь проведено 27652 КТ-исследований, в том числе в ночное время – 5341.

Показатель тестирования на 100 тысяч населения один из самых высоких по Дальневосточному федеральному округу и составляет 403,1.

- По ПЦР-диагностике идет устойчивый рост исследований. На 27 ноября обследовано 581228 человек. Лаборатории стремятся соблюдать рекомендуемые сроки в 48 часов получения результатов, но еще остаются проблемы. Планируем в ближайшие дни выйти на заявленные параметры, - заключил Евгений Никонов.

Полмиллиона проведенных тестов отнюдь не означает полмиллиона протестированных. Есть люди, которые сдали тесты несколько раз, есть и такие, которые переболели или побывали в контакте «без анализов».

Но работа по открытию новых лабораторий ведется. ПЦР-лаборатория детской городской больницы города Комсомольск-на-Амуре выходит на плановую мощность в 600 исследований в сутки. Совместная работа лабораторий Комсомольска позволит проводить до 1500 исследований для горожан и полностью отпадет необходимость отправлять мазки в Хабаровск.

- В КДЦ Комсомольска-на-Амуре и городских больницах №2 и №4 ввели практику после КТ, в случае подозрения на новую коронавирусную инфекцию, делать экспресс-тестирование. Если поражение легких незначительное и тест на ковид положительный, людям выдаются лекарства для амбулаторного лечения на дому, - рассказал Евгений Никонов.

Ирина Северцева