Два известных хабаровских журналиста умерли от коронавируса

Казалось, я только недавно поздравлял Павла с днюхой. И с Кириллом разговаривал по телефону. А теперь их нет…

Когда-то я хотел стать милиционером и журналистом. И у меня, и у Кирилла Партыки это получилось.

Нам его будет не хватать. С 1998 по 2007 годы он работал обозревателем газеты «Тихоокеанская звезда», специализировался на юридической и криминальной тематике. А после был главным специалистом-экспертом пресс-службы Регионального управления наркоконтроля РФ по Хабаровскому краю. Писал статьи и очерки для региональных и московских изданий.

Он родился в 1953 году в Хабаровске. Окончил филологический факультет местного педагогического института. Работал учителем в школе, железнодорожником, лаборантом в археологической экспедиции, токарем на заводе. А затем более 20 лет прослужил в уголовном розыске, в том числе в «убойном» отделе УВД Хабаровского края.

Параллельно с работой писал стихи и песни (в разные годы - лауреат фестивалей авторской песни в Хабаровске, Владивостоке, Чите, Омске). В начале 90-х прошлого века перешел к крупному жанру: в основу романа - мистического триллера «Подземелье» (в одном из изданий - «Мутант») - легли невыдуманные факты и опыт, приобретенный в угрозыске. Роман был признан успешным и на сегодняшний день пережил 3 издания.

Творческая жизнь Кирилла Александровича развертывалась, как это часто случается с русскими писателями, от поэзии к прозе. Сначала он пел под гитару бардовские песни и рок-баллады, потом стал писать триллеры.

«Только не будем ставить его в тот ряд, где Александра Маринина. Лучше вспомнить - конечно, лишь в качестве ориентира - о «Преступлении и наказании». Но, пожалуй, можно согласиться с тем, что он вписывается в общую тенденцию: детектив и вообще остросюжетная проза переключают на себя функции социального и психологического романа. Такой писатель, как К. Партыка, - удача для Хабаровска», - написал в свое время Виктор Катеринич в журнале «Знамя».

Партыка стал лауреатом краевого конкурса в области литературы за книгу «Злое время». А за роман «Эпицентр» удостоился премии губернатора Хабаровского края. Это был интереснейший человек энциклопедических знаний. Золотые руки - это тоже о Кирилле Александровиче Партыке. Его человечность, писательское и журналистское мастерство, организованность и ответственность были всегда востребованы.

Сам автор всегда утверждал, что не верит ни в бесов, ни в летающие тарелки. Он - человек реалистических взглядов, а потому посмеивался, когда его, прочитав, звали в разные эзотерические общества, принимая за «своего». Павел Тимофеев тоже запомнится нам навсегда. Не только яркими обложками и своим видением происходящего.

Павел Тимофеев почти 20 лет верстал «Приамурские ведомости». В следующем году ему исполнилось бы пятьдесят лет...

Все эти годы, когда менялись и собственники газеты, и редакторы, и порой задерживали зарплату, Павел, наш Паша, редакции не изменял, он был в строю, его задача была стильно оформлять газетные полосы, от первой до последней. И он это делал. Он был профессионалом. И даже нынешняя медицинская маска на первой полосе в заглавии газеты, на букве «М», и социальная дистанция в 1,5 метра - его придумка. Он спасал всех нас от коронавируса, но сам не смог уйти от болезни...

Павел Тимофеев был прирожденным художником, однажды, будучи еще школьником, он попросил разрешения у родителей разрисовать одну из стен своей комнаты, и у него получилось граффити - от пола до потолка. И это в советское время, когда таких рисунков еще не знали... Отец настоял на рабочей профессии, поэтому Павел отучился на дизелиста и пошел работать в типографию печатником. Там-то он и узнал про газеты. И предложил свои рисунки на злобу дня - карикатуры и шаржи, потом делал и коллажи, в эпоху медленного Интернета, фотобумаги и ножниц. Так его затянула творческая жизнь СМИ.

Честный, скромный, добрый и большой, он был любимцем редакции. Ведь как нам порой не хватает простой человечности, а в нем это все было... Мы будем помнить тебя, Паша...

Светлая им память!

Вадим Решетняк и коллектив редакции «МД XXI век»