Лекарства и продукты в Хабаровске доставляют более 40 волонтеров

На базе городского управления по делам молодежи и социальным вопросам работает ситуационный центр. Он создан для оказания помощи жителям краевой столицы по доставке лекарственных препаратов, продуктов питания и оплате услуг ЖКХ, в основном это жители в возрасте 65+ и жители, находящиеся на карантине, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

О работе волонтеров на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, рассказала Инна Хопта, начальник муниципального профильного управления.

«С 22 октября у нас работает колл-центр по приему заявок от граждан, ушедших на самоизоляцию (покупка необходимых продуктов, медикаментов и другая помощь). На звонки горожан посменно с 9.00 до 18.00 часов отвечают более 30 волонтеров. Обращения принимаются по телефону 8 (4212) 46-70-61, на сайте www.dh27.ru/ (в разделе «Оставить просьбу о помощи!») и через мессенджер WhatsApp по номеру 8(924)210-90-99. Телефон колл-центра многоканальный: принимает единовременно не менее 4-х входящих звонков. За 10 дней ребята ответили более чем на 100 телефонных звонков с просьбами о различной поддержке. Треть из них уже выполнена. Доставку необходимых лекарств и продовольствия ведут более 40 человек», — сообщила спикер.

Также она отметила, что городской штаб добровольцев напрямую сотрудничает с 7 поликлиниками города по доставке льготных медикаментов. Еще одно важное направление работы волонтеров – помощь хабаровчанам в соблюдении масочного режима.

«Более полусотни добровольцев регулярно участвуют в акциях «В автобус с маской», проводят ежедневные рейды в местах массового скопления людей и в общественном транспорте: раздают средства индивидуальной защиты и убеждают хабаровчан соблюдать все необходимые противоэпидемические меры», — сообщила Хопта.

Также в крупных торговых центрах, на Амурском и Уссурийском бульварах, в парках и прочих общественных местах ребята раздают горожанам информационные буклеты о мерах предосторожности и профилактики коронавируса. Их от волонтеров получили уже 4300 хабаровчан. В жилых кварталах Хабаровска ребята расклеили более 2000 информационных афиш, пропагандирующих ношение масок.

По словам спикера, в случае необходимости на помощь горожанам сможет прийти гораздо большее количество волонтеров: недостатка в активной молодежи в Хабаровске нет.