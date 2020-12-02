В Хабаровск возвращается легендарный вертолет

Долгое время геликоптер «Ми-1» простоял перед зданием малого аэропорта, с него началась эра вертолетных полетов в крае. Монумент мог видеть каждый, кто ехал по Матвеевскому шоссе. Особенно символично это было для прилетающих и улетающих.

Еще в 2014 году авиакомпания «Восток» планировала отказаться от эксплуатации самолетов, сократить персонал и превратить малый аэропорт в вертолетную площадку. Так сказать, была попытка привести статус объекта к символу. Но в 2019 году авиакомпания прекратила свою деятельность. «Зашедшая» в малый аэропорт компания «ЮТэйр» приняла решение демонтировать памятник. Постамент был снесен, сам вертолет отправлен в дальний угол под брезент, дабы не возбуждать ненужного ажиотажа среди сотрудников аэропорта и всяких ответственных лиц, что время от времени посещали аэропорт.

Когда вызванный сносом памятника мелкий кипиш улегся, вертолет был перемещен в музей авиатехники в Тюмени, созданный по инициативе авиакомпании «ЮТэйр». Для компании это было хорошее приобретение. Хотя в нашем геликоптере отсутствует ряд компонентов (в воздух вертолет не взлетит), но внешний вид - на твердую «четверку». Такой аппарат с очень хорошей сохранностью корпуса – единственный на территории Сибири и Дальнего Востока. Подобные «Ми-1» в качестве памятников стоят в аэропорту Пески в Карелии и в государственном музее авиации в Киеве (аэропорт Жуляны). Все это делает наш «Ми-1» уникальным экспонатом.

Еще в марте 2020 года прежний губернатор пообещал вернуть геликоптер на прежнее место. Не взлетело. И только недавно вертолет снова переехал в Хабаровск. С просьбой вернуть аппарат на постамент перед малым аэропортом в Хабаровске к нынешнему главе региона Михаилу Дегтярёву неоднократно обращались ветераны. На днях к вертолету пристыковали лопасти, и он теперь готов к взлету на постамент.

По поручению врио губернатора будет объявлен конкурс на лучший эскиз нового пьедестала для раритетного «Ми-1». Хочется верить, что в следующем году легендарная винтокрылая машина займет свое прежнее место - на въезде в малый аэропорт.

Эдуард Попов