Медицина под контролем: в Хабаровском крае представили нового министра здравоохранения

Конкурсная комиссия рекомендовала назначить на пост министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Глава региона Михаил Дегтярев утвердил кандидата на должность.

«Он хабаровчанин, окончил ХГМИ (ДВГМУ), получил опыт работы в том числе и в московском здравоохранении, и этот опыт готов принести домой. Призыв, который был мною объявлен, продолжается. Все хабаровчане, кто так или иначе получили опыт работы и за рубежом, и в столице нашей Родины, имеют возможность вернуться в Хабаровский край. Место для работы найдется всем», - сказал Михаил Дегтярев.

Призыв, о котором говорил врио губернатора, нацелен на предотвращение оттока населения с Дальнего Востока. Талантливым людям дают понять, что их знания и опыт нужен здесь, в крае. Вот и хабаровчанин Юрий Бойченко шел к престижной должности шаг за шагом.

В 1993 году он окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Сначала он трудился в ККБ №1, потом в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова. С 2011 года был заместителем главного врача по лечебной работе Центральной клинической больницы РАН, с 2015 года – заместителем начальника Управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения Москвы. Перед назначением министром Бойченко работал заместителем главного врача по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи московской детской клинической больницы № 9.

«Выражаю благодарность Михаилу Владимировичу за оказанное доверие. Хабаровск – мой родной город. Готов работать, включиться на все сто. Признателен всем, кто за меня болел», - сообщил он.