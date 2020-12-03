В Хабаровске Дворец самбо достроят до Нового года

Проблемы бизнеса могут быть весьма многогранными. Все организуй, поставщика найди, сбыт наладь, бухгалтерию и юридическое сопровождение в порядок приведи, налоги не забудь заплатить и прочее, и прочее, и прочее… Существует, впрочем, еще один нюанс, особенно в строительстве, там может случиться так, что бизнесмен слишком переоценит свои силы.

Наберет подрядов, а потом не знает, как это все вовремя и в нормальном виде сдать. Вот примерно с такой дилеммой столкнулся ЗАО «Форпост», который возводит в Хабаровске краевой Дворец единоборств «Самбо». Объект еще в прошлом году планировалось ввести в эксплуатацию, но возникли проблемы с вентиляцией и противопожарной безопасностью. Тем не менее подрядчик теперь обязуется сдать здание до конца текущего года.

Мы прошлись по внутренним помещениям спортивного учреждения. В целом все весьма неплохо. Вот полноценная арена с рядами кресел цвета российского флага. Синий зал, оранжевый зал (не знаю, чем они отличаются), раздевалка с кислотно-желтыми шкафчиками.

Работающие лифты, санузлы (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья)… Только один раз нам попалось помещение, где были разложены стройматериалы, а рабочие курочили какую-то железяку в потолке.

Если смотреть по документам, то техническую готовность Дворца единоборств оценивают на 86,33%. Там заканчиваются дополнительные работы по слаботочным системам, укладывают кабели в металлические трубы, демонтируют воздуховоды общеобменной вентиляции. 23 июня 2020 года получено положительное заключение экспертизы.

Стоимость строительства составляет более 1103,234 миллиона рублей. В 2020 году краевой бюджет был вынужден профинансировать объект на сумму более 183 миллионов рублей.

«Надо помнить, что каждый вложенный нами в спорт и здоровый образ жизни рубль экономит в медицине десять», - высказал афоризм врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По уникальной технологии

В микрорайоне Прибрежный возводится четырехэтажная детская поликлиника. Строится она на федеральные и краевые деньги. План финансирования на 2020 год составляет 440 миллионов рублей. Из них федеральные деньги – 357 миллионов рублей, краевые – 83 миллиона рублей.

Лечебное учреждение строится по уникальной технологии доведения средств из федерального бюджета «Стимул». Данную программу проще объяснить на примере. В августе 2020 года на этом месте был котлован. В ноябре здесь уже возводится третий этаж.

Решены вопросы с коммуникациями. Выполнено устройство фундамента, сделано армирование, бетонирование и гидроизоляция стен подвала, полов, перекрытий, колонн, этажей и т.д. В стадии завершения: устройство ливневой канализации, засыпка пазух фундамента/стен подвала, армирование перекрытия второго этажа, кладка наружных стен второго этажа, короба вентиляции подвала и первого этажа, устройство камеры на врезке водопровода, штукатурные работы первого этажа и многое другое.

Стоимость строительства составляет 1,2 миллиарда рублей. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Подрядчик, ООО «Капторстрой», намерен сдать объект к концу 2021 года.

С опережением графика

А вот детский сад в селе Мирное (Хабаровский район) строят с опережением графика. Подрядная организация ООО «Строительная компания «ДФО» сдаст объект уже в июне следующего года – на пять месяцев раньше срока.

Дошкольное учреждение возводят на федеральные (план финансирования на 2020 год составляет 92,87 миллиона рублей) и краевые (16,3 миллиона рублей) средства. Общая стоимость строительства детского сада - 202 миллиона рублей.

Какие работы уже выполнены? Сделан фундамент, пожарный резервуар, наружные внутриплощадочные инженерно-технические сети, гидроизоляция и утепление стен подвала, внутренние инженерно-технические системы (водопровод, канализация), бетонирование перекрытия над подвалом, заземление здания, пароизоляция чердачного перекрытия, кладка веншахты и т.д.

Выполняется: вертикальная перегородка; монтаж лотков, устройство ограждения; монтаж внутренних распределительных электросетей; устройство пожарной лестницы; утепление фасада; устройство внутренней системы отопления; устройство внутренней системы вентиляции.

Техническая готовность объекта составляет 34,5%. Детский сад, к слову, рассчитан на 110 мест.

Андрей Канев